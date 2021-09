Duizenden mensen lopen zondagmiddag een mars door het centrum van Amsterdam om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Voorafgaand aan de tocht verzamelden tienduizend mensen zich op de Dam. Hoeveel mensen nu deelnemen aan de mars is nog niet bekend. De gemeente Amsterdam riep mensen eerder op zich niet meer aan te sluiten vanwege de grote drukte.

Volgens de politie is er nog geen indicatie dat de demonstratie zal leiden tot openbare ordeverstoring. Er wordt niet gehandhaafd op de anderhalvemeterregel. Wel zijn agenten bij de demonstratie aanwezig.

De gemeente roept nieuwe demonstranten op niet meer te komen, maar benadrukt dat de rest van de demonstratie door kan gaan "als het zo gemoedelijk blijft", aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

Bij de demonstratie heerst een uitgelaten, feestelijke stemming en er is harde muziek. Mensen staan dicht op elkaar, met hier een daar wat ruimte tussen groepjes mensen. Demonstranten hebben onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu's bij zich. Ook worden er stickers uitgedeeld met de slogan "born to be free" erop.

Na de wandeltocht door het centrum eindigt de groep rond 15.00 uur weer op de Dam. De GVB laat weten dat alle trams die normaal langs de Dam rijden voor onbepaalde tijd worden omgeleid.

45 Enorme stoet trekt door centrum Amsterdam tijdens coronaprotest

Organisatie spreekt van 'grootste coronaprotest ooit'

De slogan van het protest is "Samen voor Nederland". Initiatiefnemer van de demonstratie is Michel Reijinga, die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken'. Volgens Reijinga doen deze zondag zo'n zestig organisaties mee aan de demonstratie.

Onder anderen Thierry Baudet sprak het publiek op de Dam toe. Ook Belang van Nederland, de partij van Wybren van Haga, gaf aan aanwezig te zijn. De organisatie verwacht 50.000 mensen en noemt het "de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen".

"Ondanks het huidige minimale aantal maatregelen hechten de groepen er belang aan te demonstreren", aldus de organisatie van het protest. De groep komt naar eigen zeggen niet alleen in opstand tegen de nog geldende maatregelen, ook willen de leden een statement maken tegen "toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-affaire".