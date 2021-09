Cuba heeft vrijdag als eerste land ter wereld een nationale campagne gelanceerd voor de vaccinatie van kinderen van twee tot achttien jaar oud. De campagne is een voorwaarde van de regering om de scholen opnieuw te openen, nu het land wordt geconfronteerd met een toename in het aantal besmettingen.

De kinderen zullen gevaccineerd worden met vaccins van eigen bodem: Abdala en Soberana. De eerste prikken zijn gereserveerd voor adolescenten van twaalf jaar en ouder, later komen ook kinderen van twee jaar aan de beurt.

De scholen zijn sinds maart 2020 in het hele land gesloten en gingen pas aan het einde van dat jaar voor een paar weken open, om vervolgens in januari 2021 weer te sluiten. Sindsdien krijgen de kinderen les via de televisie. De regering heeft besloten dat de scholen pas weer opengaan als alle kinderen in het land zijn gevaccineerd. De verwachting is dat de scholen in oktober en november gefaseerd kunnen openen.

Cuba registreerde sinds de uitbraak van de pandemie 672.599 besmettingen en 5.538 doden, op een bevolking van 11,2 miljoen inwoners. Begin augustus hadden 95.100 Cubaanse minderjarigen het virus opgelopen, van wie er zeven overleden.