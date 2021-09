Op de Europese coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) kleurt heel Nederland rood. Dat is het op een na hoogste waarschuwingsniveau.

Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hadden die kleur al. De andere negen provincies gaan van oranje naar rood.

Een maand geleden was Nederland voor het laatst volledig rood. De verandering is het gevolg van een stijging van het percentage positieve tests. In de afgelopen twee weken bracht 4,4 procent van alle uitgevoerde tests een besmetting aan het licht. Vorige week stond dit percentage nog op 3,5 procent. De grens ligt op 4 procent en daarmee gaat elke provincie net over de grens tussen oranje en rood, ook als het aantal nieuwe positieve tests er is gedaald.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM. De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken.

De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat: groen, oranje, rood en donkerrood.

De Europese coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) op 2 september 2021. Foto: NU.nl | Bart-Jan Dekker

Woensdag registreerde Nederland het etmaal ervoor 2.878 positieve coronatests. Dat waren er meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (2.513).

Het gemiddelde aantal positieve tests schommelt al ruim drie weken tussen de tweeduizend en drieduizend per dag. Een op de vijf positieve tests wordt momenteel afgenomen bij Nederlanders die recentelijk in het buitenland zijn geweest.

Landen gebruiken Europese coronakaart voor coronabeleid

Landen gebruiken de kaart van het ECDC om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli donkerrood werd, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.

In Duitsland neemt het aantal positieve tests de laatste weken snel toe. Ook in Scandinavië is een stijging te zien. In Spanje lijkt het ergste voorlopig achter de rug. Een paar weken geleden was het hele land donkerrood, nu is het hele land rood en één gebied zelfs oranje.

De uitbraak lijkt onder controle in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Dat deel van Europa is al wekenlang een groen eiland tussen de oranje en rode landen.