Ongeveer 85 procent van de Nederlanders heeft één coronaprik gehad en 76,1 procent is helemaal ingeënt. Toch zou het coronavirus dit najaar weer kunnen oplaaien. Hoe kan dat, ondanks al die inentingen? Er zijn een paar oorzaken.

1. De prikken beschermen niet voor 100 procent

Sommige mensen krijgen toch corona nadat ze helemaal zijn ingeënt. De prikken beschermen niet iedereen voor de volle 100 procent. Ze beschermen 60 procent tot 90 procent van de mensen tegen corona. Bij sommige mensen werkt het immuunsysteem bijvoorbeeld niet goed, waardoor de prik niet goed beschermt.

Anderen hebben gewoon pech. Geen enkel vaccin werkt perfect voor iedereen. Neem de prik van het merk Pfizer. Van elke honderd mensen die zónder deze prik zware corona zouden krijgen, krijgen er mét het vaccin nog maar vier zware corona. Er zijn dus nog steeds vier pechvogels.

Toch is de kans op zware corona veel kleiner als je bent ingeënt. De kans is alleen niet nul.

2. Niet iedereen is ingeënt

In Nederland is 23,9 procent van de mensen nog niet volledig ingeënt. En 15 procent heeft nog helemaal geen prik gehaald. Een deel van hen is dat ook niet van plan.

Vooral in plaatsen met veel strenggelovige inwoners wonen veel mensen die zich niet laten prikken. Denk aan de Biblebelt en Urk. Als daar iemand besmet raakt, is de kans op een uitbraak veel groter.

3. De delta-variant is besmettelijker

Er zijn meer soorten ('varianten') van het coronavirus. De delta-variant komt het vaakst voor in Nederland. Die is besmettelijker dan de 'oude' alfa-variant. De inentingen werken er ook iets minder goed tegen dan tegen de alfavariant.

4. De herfst komt eraan

Het virus verspreidt zich sneller in dichte ruimtes zonder frisse lucht. In het najaar wordt het kouder en zitten we meer binnen. Er is dus meer kans om besmet te raken.

5. Mensen zien elkaar vaker

De vakanties zijn afgelopen. Mensen zijn terug uit het buitenland, waar ze misschien wel besmet zijn geraakt. En ze zien elkaar weer vaker, op het werk en op school bijvoorbeeld.

6. Andere mogelijke risico's

Er zijn nog meer mogelijke risico's, waar we nog te weinig van weten. Bijvoorbeeld hoe lang de inentingen werken. Het zou kunnen dat ze na een paar maanden minder goed werken. Ook zou het kunnen dat er een nieuwe variant opduikt.

Hoe erg zou een nieuwe coronagolf zijn?

Dat is moeilijk te voorspellen. Het hangt af van hoeveel mensen tegelijk (erg) ziek worden. Als het in de ziekenhuizen te druk wordt, is dat wel een probleem. Er zijn dan te weinig plekken, artsen en verpleegkundigen. En andere zorg wordt misschien uitgesteld.

Kunnen we er iets tegen doen?

Nog steeds geldt: hoe meer mensen een prik nemen, hoe kleiner de kans dat ze ziek worden. Ook is de kans kleiner dat ze naar het ziekenhuis moeten en anderen besmetten. Verder gelden de basisregels nog steeds, ook voor wie al geprikt is.

