Het is voor volledig gevaccineerden niet dringend noodzakelijk om een derde dosis van een coronavaccin te krijgen, zegt het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) donderdag. Alleen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem is het de overweging waard. Het kabinet wacht nog op een advies van het OMT en de Gezondheidsraad over de zogeheten boosterinjectie.

Omdat alle goedgekeurde coronavaccins op dit moment heel goed tegen ernstige ziekte, opname en overlijden door corona beschermen, acht het EMA een derde vaccin niet noodzakelijk.

Echter is een op de drie volwassenen in de EU nog niet volledig tegen COVID-19 gevaccineerd, waarschuwt de toezichthouder. Iedereen volledig vaccineren moet volgens het EMA prioriteit krijgen. Intussen blijft het volgens het agentschap van cruciaal belang om onderlinge afstand, hygiëneregels en mondkapjes waar nodig te blijven hanteren, vooral op plekken waar mensen meer risico lopen.

Het EMA baseert zijn conclusies op een technisch rapport dat is uitgebracht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Uit sommige onderzoeken blijkt dat een extra vaccindosis de immuunrespons kan verbeteren bij bijvoorbeeld ontvangers van orgaantransplantaties.

Een andere overweging is om oudere kwetsbare personen uit voorzorg een extra dosis toe te dienen en dan met name mensen in instellingen voor langdurige zorg.

Duitsland, Turkije, Rusland en Israël dienen al derde doses toe

Het EMA is nog bezig met het beoordelen van gegevens over aanvullende doses. Intussen kunnen de lidstaten wel voorbereidingen voor boosterinjecties treffen. In sommige Duitse deelstaten krijgen tachtigplussers en andere kwetsbare mensen al een 'boostershot'. Andere deelstaten volgen deze maand, schrijft de krant Rheinische Post. In Turkije, Israël en Rusland krijgen inwoners ook al derde prikken.

Duitsers die zijn ingeënt met de zogeheten vectorvaccins van Janssen of AstraZeneca, komen volgens de Duitse krant ook in aanmerking voor een extra prik. Ze krijgen dit keer het middel van BioNtech/Pfizer of Moderna. Voorwaarde is wel dat ze hun laatste prik minstens een half jaar geleden hebben gehad.

Aan ene kant leidt het tot scheve gezichten wanneer voornamelijk rijke landen over een mogelijke derde prik spreken, terwijl veel mensen in met name Afrika en het Midden-Oosten nog niet eens een eerste prik hebben gehad.

Aan de andere kant lijken sommige onderzoeken, waaronder een van Pfizer zelf, erop te wijzen dat de vaccins na verloop van tijd minder werkzaam worden en dus minder goed beschermen. Ook AstraZeneca constateerde dat de bescherming na een aantal maanden afneemt en dat een derde dosis van zijn vaccin voor een boost kan zorgen.