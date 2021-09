Reizigers hebben in juli en augustus 2,8 miljoen afspraken gemaakt voor een gratis reistest, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) woensdag. Het aantal daadwerkelijk afgenomen coronatesten lag met 2,79 miljoen iets lager, omdat niet iedere reiziger kwam opdagen op de gemaakte afspraak.

IenW bood de gratis reistesten aan omdat niet alle reizigers ten tijde van hun vertrek de kans hadden gekregen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het ministerie geeft reizigers tot 1 oktober de kans om zich gratis te laten testen.

Het aantal tests is kleiner dan de 3,5 miljoen die IenW in eerste instantie had verwacht, laat een woordvoerder van het ministerie weten aan NU.nl. "We hebben het aantal vervolgens steeds bijgesteld op basis van het aantal mensen dat op vakantie ging."

IenW heeft de afgelopen maanden een testtraject op poten gezet voor mensen die deze zomer op reis naar het buitenland gaan. Veel reizigers maakten in juli en augustus van deze mogelijkheid gebruik. In totaal zijn 1,66 miljoen PCR-testen afgenomen en 1,13 miljoen antigeensneltesten.

Reizigers maakten 2,55 miljoen afspraken bij een testaanbieder die is aangesloten op het online afsprakenportaal van testenvoorjereis.nl. Ook via de GGD konden mensen die op reis gingen een gratis coronatest laten afnemen. Bij de GGD zijn in de zomermaanden 267.000 afspraken gemaakt.

Meeste testafspraken gemaakt op 22 juli

De meeste testafspraken werden gepland op donderdag 22 juli: 107.500. In de regio Groot-Amsterdam was de meeste belangstelling voor een gratis reistest. Daar zijn in juli en augustus bijna 445.000 testen afgenomen.

De gratis testen voor een reis naar het buitenland zijn bedoeld voor reizigers die nog niet volledig zijn gevaccineerd en zich moeten laten testen omdat hun bestemming dat vereist. Onlangs verlengde het demissionaire kabinet de mogelijkheid tot gratis testen tot 1 oktober.