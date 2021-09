De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin vindt het ondanks zijn zorgen over een vierde golf niet nodig om de coronamaatregelen in het land te wijzigen. Tijdens een persconferentie zei de bewindspersoon dat de verantwoordelijkheid bij de samenleving ligt, meldt Waterkant.

"De bal is nu op de speelhelft van de samenleving", aldus Ramadhin. "Wij zullen als samenleving bepalen welke richting het opgaat met de situatie."

Ramadhin liet maandag weten zich zorgen te maken, omdat Suriname sinds enkele weken met een vierde coronagolf te maken heeft. De druk op het zorgpersoneel neemt volgens de bewindspersoon toe, terwijl de handhaving van de coronamaatregelen achterblijft.

Dinsdag registreerde het land 326 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als de dag ervoor. Het komt neer op 43 procent van het aantal op dinsdag geteste personen.

Toch vindt Ramadhin het vooralsnog niet nodig om extra coronamaatregelen te treffen. Volgens de minister is de situatie in de ziekenhuizen op dit moment onder controle.

De Surinaamse politie bracht de afgelopen maanden personen die de avondklok van 21.00 tot 6.00 uur in het land negeerden over naar speciale locaties om de nacht door te brengen. Sinds afgelopen weekend zijn de wetshandhavers daarmee gestopt en houden ze het bij het uitdelen van boetes.

In Suriname al maanden hoogste alarmniveau van kracht

In Suriname geldt vanwege de pandemie al maanden code paars, het hoogste dreigingsniveau. Op de officiële COVID-19-website van het land staat nog niet vermeld welke coronamaatregelen vanaf 1 september gelden. In juni versoepelde het land de maatregelen.

In mei en juni hadden de ziekenhuizen nog te maken met code zwart. Dat hield in dat ze niet aan iedereen zorg konden leveren.

Ongeveer 42 procent van de volwassen inwoners van Suriname is gevaccineerd. In augustus registreerde het land 73 coronagerelateerde sterfgevallen onder de ongeveer 600.000 inwoners. In Suriname zijn sinds het begin van de coronapandemie relatief veel jonge mensen aan COVID-19 overleden.