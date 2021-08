Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal coronabesmettingen in het najaar zal oplopen. Dat is problematisch, gezien de nog steeds hoge druk op de zorg, waarschuwt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM.

"In het najaar krijgen luchtwegvirussen zoals het verkoudheidsvirus en dus ook het coronavirus meer kans", zegt Van den Hof tegen NU.nl naar aanleiding van de weekcijfers van het RIVM. "Terwijl de bezetting in de ziekenhuizen is nu al redelijk hoog is."

Het RIVM ziet op dit moment een stabilisatie van de coronacijfers, zowel qua besmettingen als ziekenhuisopnames. Maar volgens Van den Hof weet het RIVM ook dat mensen steeds meer contacten krijgen. "Met het einde van de schoolvakanties neemt dat alleen maar toe."

Hetzelfde geldt volgens Van den Hof voor het aantal besmettingen onder jongeren. Daarom vindt epidemioloog het belangrijk dat ook die groep zich blijft testen en laat vaccineren. "Vaccineren werkt. De kans op een complicatie die leidt tot ziekenhuisopname neemt door een vaccinatie enorm af."

'Te vroeg om te spreken van omslag besmettingen'

Afgelopen week testten iets meer mensen positief op het coronavirus. Van den Hof vindt het echter te vroeg om van een omslag te spreken. " De veranderingen zijn zo klein, dat je daar niet van kunt spreken. Natuurlijk moeten we de toekomst afwachten om te zien of er eventueel wel een omslag komt."

Hoewel volgens Van den Hof de mogelijkheid bestaat dat het aantal besmettingen in het najaar oploopt, wil ze niet vooruitlopen op het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen. "Als OMT gaan we daar in de loop van volgende week over adviseren", aldus het lid van het Outbreak Management Team (OMT) namens het RIVM.

'Toename aandeel besmette personen met reishistorie logisch'

Het aandeel besmettingen bij mensen die hebben gereisd is toegenomen. Volgens Van den Hof is dat logisch vanwege de vakantieperiode. Maar het RIVM kan niet met zekerheid zeggen dat besmettingen in het buitenland hebben plaatsgevonden.

Van den Hof zegt dat het RIVM vooral probeert om een globaler beeld te krijgen van de reisbestemmingen van reizigers die na terugkeer positief testen op het coronavirus.

Van alle positief geteste personen had bijna 20 procent een reishistorie naar het buitenland. Sinds 7 juni had gemiddeld 12 procent van alle positief geteste personen een reishistorie.