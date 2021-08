Afgelopen week werden weer iets minder coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen dan de week ervoor, blijkt uit de weekupdate van het RIVM. Tegelijkertijd testten wel iets meer mensen positief op het virus. De R-waarde, die aangeeft in welke mate het virus zich aan het verspreiden is, blijft vooralsnog rond de 1.

In totaal kregen 17.575 personen een positieve testuitslag. Dat komt neer op ongeveer 102 positieve tests per 100.000 inwoners. Een week eerder testten nog 17.315 mensen positief op het virus: zo'n 100 positieve tests per 100.000 inwoners.

Er werden vorige week wel meer tests afgenomen dan de week ervoor: 124.361 mensen lieten zich testen en hebben inmiddels de uitslag van hun coronatest. Van hen testte 13,1 procent positief op het virus, wat ongeveer gelijk is aan het percentage positieve tests een week eerder (13,7 procent).

De afgelopen week belandden 415 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 97 werden opgenomen op de intensive care (ic). Een week eerder werden nog 426 coronapatiënten opgenomen, van wie eveneens 97 naar de ic moesten. Het RIVM heeft het over een 'gestabiliseerd' aantal ziekenhuisopnames: het aantal daalde namelijk met nog geen 3 procent, terwijl het een aantal weken nog om een halvering ging.

Bijna 20 procent van positief geteste personen heeft reishistorie

Van alle positief geteste personen had bijna 20 procent een reishistorie naar het buitenland. Het is echter nog niet met zekerheid te zeggen dat zij de besmetting ook daadwerkelijk op hun vakantie hebben opgelopen. Sinds 7 juni had gemiddeld 12 procent van alle positief geteste personen een reishistorie.

Het reproductiegetal bleef met een waarde van 1,01 op hetzelfde niveau als een week eerder. Een R-waarde van 1,01 betekent dat 100 coronapatiënten gemiddeld 101 anderen besmetten.