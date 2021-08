De Europese Unie heeft het eerste doel van de vaccinatiecampagne bereikt: 70 procent van de volwassenen EU-burgers is nu volledig tegen COVID-19 ingeënt.

Er bestaan wel grote verschillen binnen de EU. Vooral Oost-Europese landen hebben nog een grote achterstand weg te werken. Nederland doet het bovengemiddeld, maar de vaart is er de laatste tijd wel uit.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen twittert trots over de mijlpaal. "Ik wil veel mensen bedanken voor het bereiken van deze geweldige prestatie. Maar we moeten door, meer Europeanen moeten gevaccineerd worden. En we moeten ook de rest van de wereld helpen om iedereen te vaccineren."

Deskundigen verwachtten aanvankelijk dat een vaccinatiegraad van 70 procent genoeg zou kunnen zijn om het virus uit te bannen, omdat het bij een uitbraak niet langer de kans zou hebben om zich heen te grijpen en daardoor meteen weer zou uitdoven. Sinds de opkomst van nieuwe, veel besmettelijker virusmutanten als de deltavariant is die hoop echter verdwenen.

Het uitspreken van die doelstelling heeft ook averechtse gevolgen, waarschuwden deskundigen de laatste tijd. Sinds die in zicht kwam, dreigen mensen achterover te leunen. De commissie hamert er de laatste maanden op dat 70 procent niet genoeg is, maar slechts een eerste stap.