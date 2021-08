Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 is het aantal orgaandonaties wereldwijd met een derde gedaald. Dat blijkt uit onderzoek in 22 landen waarover het medische tijdschrift The Lancet dinsdag schrijft. Nederland behoort tot de groep landen waar het onderzoek is uitgevoerd.

De wetenschappers hebben voor het onderzoek de cijfers van orgaandonaties voor en tijdens de eerste coronalockdown met elkaar vergeleken. In alle landen die zijn bestudeerd daalde het aantal orgaandonaties.

Er werden vooral minder nieren en longen gedoneerd. Als oorzaak noemen de onderzoekers de strenge coronamaatregelen, die het veel moeilijker maakten om organen beschikbaar te stellen.

Door het teruglopen van het aantal donororganen tijdens de eerste coronalockdown zijn wereldwijd in totaal 48.000 extra levensjaren verloren gegaan. Dit gaat om levensjaren die patiënten die op een donororgaan zaten te wachten naar schatting extra hadden gekregen als de transplantaties wel waren doorgegaan.

In de zomer trok het aantal donororganen weer aan

Het aantal donaties nam vorig jaar overigens weer toe in de zomermaanden, maar toen in de herfst veel landen weer in lockdown gingen, daalde het aantal gedoneerde organen weer snel.

De studie werd verricht in zestien Europese landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Andere landen die zijn meegenomen in de cijfers zijn de VS, Canada, Argentinië, Brazilië en Japan.