De Europese Unie heeft maandag onder meer de Verenigde Staten en Israël geschrapt van de lijst met landen waarvoor geen reisrestricties gelden. Voor beide landen gelden de verslechterde coronacijfers van de afgelopen tijd als reden.

EU-lidstaten worden opgeroepen om strengere reisregels, zoals een verplichte quarantaine en extra testen bij aankomst, in te voeren voor Amerikanen en Israëliërs die naar Europa reizen. In theorie hoeft een EU-staat daar geen gehoor aan te geven, maar geen enkel land maakte bezwaar tijdens de stemming.

Om op de veilige reislijst te komen en blijven, mag een land over de afgelopen twee weken gemiddeld niet meer dan 75 dagelijkse nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners hebben. Zowel de VS (333 positieve tests per 100.000 inwoners) als Israël (621) zit daar ruim boven.

Ook de stagnerende vaccinatiegraad in beide landen draagt bij aan het schrappen van de VS en Israël van de veilige lijst. Slechts 53 procent van de Amerikanen boven de 18 jaar is volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Israël begon voorspoedig aan het vaccinatietraject, maar de vaccinatiegraad onder iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin steeg de afgelopen maanden nauwelijks verder en komt momenteel maar net boven de 60 procent uit.

Sinds juni hoefden Amerikaanse reizigers niet in quarantaine bij aankomst in Europa indien ze volledig gevaccineerd of recent negatief getest waren. De VS zelf heeft de grenzen gedurende de zomer gesloten gehouden voor niet-essentiële reizen van Europeanen, wat leidde tot verontwaardigde reacties vanuit de EU.

Naast de VS en Israël zijn ook Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Libanon van de lijst gehaald. Voor die landen geldt eveneens dat alle niet-essentiële reizen worden afgeraden.