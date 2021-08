De introductieweken voor studenten hebben tot dusver niet geleid tot veel coronabesmettingen, meldt het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken (LOCI) maandag op basis van cijfers van verschillende introductieweken.

Tijdens en na de KEI-week in Groningen, die tot en met 20 augustus duurde, zijn onder de 5.500 deelnemers 3 besmettingen gemeld. Er werden duizenden tests afgenomen, maar volgens het LOCI is het exacte aantal onduidelijk.

In Leiden bezochten 4.000 deelnemers de EL CID. Er werden meer dan 7.000 tests afgenomen. Tijdens en na de introductietijd, die tot en met 21 augustus duurde, zijn in totaal 20 positieve tests gemeld.

Het is onbekend hoeveel besmettingen er tijdens en na de Eurekaweek in Rotterdam (4.000 deelnemers, afgelopen op 19 augustus) zijn geconstateerd, maar er zijn volgens het LOCI "geen brandhaarden" ontstaan in de Maasstad. In Delft (3.000 deelnemers, afgelopen op 20 augustus) zijn tot nu toe eveneens geen uitbraken vastgesteld.

Tijdens de meeste introductieweken werd gewerkt met Testen voor Toegang. In Leiden was in samenwerking met de GGD een teststraat opgezet en in Utrecht werden tijdens de introductiedagen geen testuitslagen gevraagd. In de Domstad deden 2.000 mensen mee aan de UIT (afgelopen op 18 augustus), waar in totaal 4 besmettingen tijdens en na afloop van de introductietijd zijn gemeld.

De organiserende studentencommissies kijken volgens het LOCI "vol trots" terug op de introductieweken. In sommige studentensteden zijn de introductieweken nog te kort geleden om iets te kunnen zeggen over het aantal besmettingen. De Intreeweek van de Universiteit van Amsterdam is maandag pas begonnen.