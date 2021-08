De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakt zich zorgen nu het land sinds enkele weken te maken heeft met een vierde coronagolf. Dat antwoordt hij op vragen van Starnieuws. De druk op het zorgpersoneel neemt volgens de bewindspersoon toe, terwijl de handhaving van de coronamaatregelen achterblijft.

Suriname heeft net als veel andere landen te maken met de besmettelijke deltavariant van het coronavirus. In juli versoepelde het land de coronamaatregelen. Basisscholen, kerken en terrassen mochten weer open. In Suriname is nog steeds code paars van kracht, het hoogste alarmniveau.

Zondag was in Suriname 49 procent van de 318 afgenomen coronatests positief. De wereldgezondheidsorganisatie WHO zet in op minder dan 10 procent positieve coronatests. Het aandeel positieve tests in Nederland was eind augustus 12,9 procent.

In Suriname zouden inwoners bijvoorbeeld het samenscholingsverbod voor groepen van meer dan tien personen niet naleven en te veel feestjes organiseren. Ramadhin vindt dat er meer boetes moeten worden uitgedeeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Suriname schroeft zorgcapaciteit op

De vierde coronagolf in Suriname is begin augustus begonnen. Het land is bezig de capaciteit van de ziekenhuizen en het aantal plekken om in isolatie te gaan uit te breiden.

De pandemie heeft in Suriname tot 715 coronagerelateerde sterfgevallen geleid. Dat is naar verhouding meer dan de bijna achttienduizend coronagerelateerde sterfgevallen in het 29 keer zoveel inwoners tellende Nederland.

In de eerste week van juni, tijdens de derde golf, telde Suriname ook in absolute zin meer coronagerelateerde sterfgevallen dan Nederland. President Chan Santokhi zei een maand eerder dat de situatie in het land toen "onbeheersbaar" was.