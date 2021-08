Basisscholen en middelbare scholen in de regio Midden (Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland) openen maandag de deuren weer. Vorige week was de zomervakantie in de regio Noord al voorbij. Tegelijkertijd hoeven studenten en medewerkers in het mbo, in het hbo en op universiteiten met ingang van deze maandag onderling geen afstand meer te houden.

In het primair en voortgezet onderwijs zijn de coronaregels iets gewijzigd ten opzichte van voor de zomervakantie. Zo hoeven leraren en leerlingen die minstens twee weken geleden volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Het is te vroeg om te zeggen of dat beleid tot relatief meer besmettingen heeft geleid in de regio Noord (Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland en delen van Utrecht en Gelderland).

De scholen in deze regio gingen vorige week weer open en het duurt even voor iemand na een besmetting klachten krijgt en zich laat testen.

Mbo's in regio Noord moesten eerste dagen anderhalvemeterregel hanteren

Ook de mbo's gaan stapsgewijs open en volgen daarbij de regio-indeling die voor basisscholen en middelbare scholen geldt. Daarom moesten mbo-studenten in de regio Noord in de afgelopen week nog onderling afstand houden.

Voor de meeste universiteiten geldt dat in de komende week de eerste lessen starten. Het academisch jaar wordt bij het merendeel van de onderwijsinstellingen op 6 september afgetrapt, maar sommige opleidingen aan hogescholen - zoals opleidingen beeldende kunst - begonnen al eerder met lessen.

In het mbo en hoger onderwijs blijven nog enkele regels gelden die het aantal nieuwe besmettingen moeten beperken. Zo mogen er maximaal 75 mensen in één ruimte zijn.

Dagblad Trouw meldt maandag op basis van Nuffic, een organisatie voor de internationalisering van het onderwijs, dat ook dit jaar minder studenten kiezen voor onderwijs in het buitenland. Het precieze aantal studenten dat dit jaar naar het buitenland vertrekt, is onbekend. Maar volgens Nuffic heeft twee derde van de studenten dergelijke plannen uitgesteld. Het bedrijf ging over de kwestie in gesprek met zo'n achthonderd studenten.