Nederlandse ziekenhuizen moeten het aantal ic-bedden structureel vergroten. Corona zal niet helemaal verdwijnen en dus voor extra druk op de Nederlandse intensivecareafdelingen blijven zorgen, waarschuwen ic-hoofden en bestuurders van zes grote ziekenhuizen in dagblad Trouw.

Een van de geïnterviewden is Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Volgens Gommers moet er een groot landelijk herstelplan voor de ic's worden opgetuigd. Het aantal coronapatiënten op de ic ligt is nu aanzienlijk groter dan een jaar geleden.

Nederland kwam wat de pandemie betreft relatief ongeschonden de zomer van 2020 door. Aan het eind van de maand augustus lagen er slechts dertig coronapatiënten op de ic-afdelingen. Daarna nam dat aantal weer heel snel toe.

106 Gommers merkt uitstroom zorgpersoneel door corona: 'Rek is eruit'

Bij acute vraag naar bedden is er een probleem

Inmiddels liggen er al langere tijd rond de tweehonderd coronapatiënten op de ic-afdelingen. Dat aantal is stabiel en behapbaar. Maar op de langere termijn leidt dit tot te veel druk op de intensive care, zeggen de experts. Deze extra druk is het gevolg van onder meer de besmettelijkheid van de deltavariant. Deze mutatie van het coronavirus is namelijk besmettelijker dan de eerdere virusvarianten.

De ic's zijn nu ingericht op pakweg honderd coronapatiënten. Als zich een ander probleem als een griepepidemie voordoet, ontstaat er volgens Gommers een acuut probleem. Tijdens de griepgolf van 2017/2018 lagen er bijvoorbeeld 350 extra patiënten op de ic-afdelingen.