Japan heeft opnieuw vervuilde coronavaccins van Moderna ontdekt. Donderdag riep het land al ruim 1,6 miljoen Moderna-vaccins uit voorzorg terug vanwege een onbekende substantie in sommige flesjes. Die substantie heeft mogelijk geleid tot de dood van twee mannen.

De twee mannen kwamen te overlijden nadat ze vaccins uit een vervuilde partij hadden ontvangen. Het is nog niet vastgesteld dat de vaccins daadwerkelijk de doodsoorzaak zijn van het tweetal. Dat wordt nog onderzocht.

De nieuwe lading vervuilde Moderna-vaccins werd ontdekt in de regio Okinawa. Lokale autoriteiten hebben de vaccinaties met het vaccin tijdelijk stopgezet, in afwachting van het onderzoek.

Ongeveer 44 procent van de Japanse bevolking is volledig ingeënt tegen COVID-19. Het Aziatische land heeft sinds juli te maken met een toename van het aantal coronabesmettingen.

Vanwege de vele infecties gelden in grote delen van Japan strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het land was veel kritiek op het besluit de Olympische Spelen, die eind juli van start gingen en begin augustus eindigden, gewoon doorgang te laten vinden.