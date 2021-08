Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland stijgt sneller dan vorige week. Daardoor gaan de risiconiveaus in enkele regio's later deze week waarschijnlijk omhoog. Ook kleurt Nederland mogelijk iets roder op de Europese coronakaart.

In de laatste zeven dagen zijn er 18.104 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er in zeven dagen tijd 16.732 positieve tests geregistreerd. Het is de grootste toename op weekbasis sinds de piek van de vierde golf in juli.

De stijging is het grootst in de regio Zaanstreek-Waterland. Daar zijn afgelopen week 514 mensen positief getest tegen 361 in de week ervoor, een toename van ruim 42 procent.

In Friesland steeg het aantal nieuwe gevallen van 567 naar 765, een verschil van bijna 35 procent. In de regio's Gelderland-Midden, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden steeg het aantal positieve tests met meer dan 20 procent.

Risiconiveau gaat vermoedelijk in meerdere veiligheidsregio's omhoog

In totaal kwamen in 18 van de 25 veiligheidsregio's meer nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Mede daardoor gaan de risiconiveaus waarschijnlijk omhoog. Die worden elke woensdag vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames.

Momenteel staan vijf regio's op het hoogste niveau, zeer ernstig. Dat zouden er acht worden, als de kaart nu zou worden vastgesteld. Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden zouden op het hoogste niveau blijven. Drenthe en Gooi en Vechtstreek gaan mogelijk in één keer twee stappen omhoog, van zorgelijk naar zeer ernstig.

Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid, die nu op ernstig staan, kunnen ook naar zeer ernstig gaan. Twente zakt wellicht van zeer ernstig naar ernstig, doordat het aantal ziekenhuisopnames er daalt.

Twee provincies dreigen roder te kleuren op Europese coronakaart

Ook de Europese coronakaart verandert mogelijk voor Nederland. Die kaart, die donderdag weer verschijnt, kent vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland blijven rood. Overijssel en Friesland dreigen komende week van oranje naar rood te gaan. De rest van het land blijft nu vermoedelijk nog oranje.

Toen Nederland in juli donkerrood werd op de kaart van de Europese dienst ECDC, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.