De kans dat een niet-gevaccineerde in het ziekenhuis moet worden opgenomen als gevolg van de deltavariant van het coronavirus is twee keer zo groot als na besmetting met de alfavariant van het virus, concluderen onderzoekers aan de University of Cambridge na analyse van meer dan 40.000 coronabesmettingen.

Het onderzoek, dat vrijdag is gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet, benadrukt het belang van vaccinatie, dat een ernstig ziekteverloop kan voorkomen. Personen die hun eerste vaccindosis minder dan drie weken geleden toegediend kregen, lopen eveneens een vergroot risico op een ziekenhuisopname, concluderen de onderzoekers.

De studie analyseerde duizenden besmettingen in Groot-Brittannië tussen 29 maart en 23 mei, toen de deltavariant met een opmars bezig was en de vaccinatiecampagne op gang kwam.

Slechts 2 procent van de besmettingen werd geconstateerd bij volledig gevaccineerden. Die groep was te klein om conclusies te kunnen trekken over de impact van de deltavariant bij gevaccineerden, schrijven de wetenschappers. Bijna drie kwart van de onderzochte monsters was afkomstig van niet-gevaccineerden, en 24,2 procent van deels gevaccineerden.

Eerdere studies lieten al zien dat de deltavariant van het virus tot 50 procent besmettelijker is dan eerdere varianten. Het RIVM meldde vrijdag dat de coronavaccins na besmetting met de deltavariant van het virus even goed beschermen tegen ziekenhuis- en ic-opnames als na besmetting met de alfavariant.

De kans dat een volledig gevaccineerde persoon na besmetting opgenomen moet worden in het ziekenhuis is twintig keer kleiner dan bij een niet-gevaccineerde persoon, meldde het RIVM. De kans dat een volledig gevaccineerde op een ic belandt is 33 keer zo klein, meldt het RIVM op basis van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers.