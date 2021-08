Na vaccinatie tegen COVID-19 is de kans op een ziekenhuisopname na een coronabesmetting twintig keer kleiner dan zonder (volledige) vaccinatie, blijkt vrijdag uit nieuw onderzoek van het RIVM. De kans dat een volledig gevaccineerde coronapatiënt op de intensive care (ic) terechtkomt, is zelfs 33 keer zo klein.

De coronavaccins beschermen volledig gevaccineerde mensen voor 95 procent tegen een ziekenhuisopname en 97 procent tegen een opname op de ic, aldus het RIVM.

Van de 15.222 coronapatiënten die tussen 4 april en 20 augustus werden opgenomen in het ziekenhuis was 88 procent niet-gevaccineerd. Ruim 7 procent had al één prik gehad en 4,6 procent was volledig gevaccineerd tegen COVID-19.

Dat de vaccins werken, is terug te zien in de groep zeventigplussers. Volgens het RIVM werden in de afgelopen weken net zo veel ongevaccineerde zeventigplussers met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis als gevaccineerde zeventigplussers, terwijl die laatste groep veel groter is.

Vaccins werken ook tegen deltavariant

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de vaccins in de periode waarin de deltavariant de overhand had net zo goed beschermden als de periode waarin de minder besmettelijke alfavariant het meest aanwezig was in het land.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer, waarmee de meeste mensen zijn gevaccineerd, beschermt bij volledige vaccinatie onder de zeventig jaar voor meer dan 98 procent tegen ziekenhuis- en ic-opname.

Bij Moderna is de effectiviteit iets lager, maar dat kan ook te maken hebben met de mensen die zijn geprikt met dit vaccin. Van de bijna een miljoen mensen die een Moderna-prik kregen, hadden veel mensen een hoog medisch risico. Bij deze mensen kunnen vaccins minder goed werken, aldus het RIVM.

Over de effectiviteit van de vaccins van AstraZeneca en Janssen kan het instituut geen precieze uitspraken doen, omdat deze relatief weinig zijn toegediend.

Vooralsnog lijkt het erop dat de effectiviteit van de vaccins in de eerste maanden na de prikken niet daalt. In de huidige analyse zijn er geen signalen gezien die hierop wijzen, maar het RIVM benadrukt dat vier maanden geleden slechts een miljoen mensen volledig waren gevaccineerd. Of voor de andere negen miljoen gevaccineerden hetzelfde geldt, moet dus nog blijken.