Denemarken beschouwt COVID-19 niet langer als een ziekte die de samenleving bedreigt. De pandemie is dankzij vaccinaties onder controle, zei minister van Gezondheid Magnus Heunicke vrijdag.

Ruim 80 procent van de Denen van ouder dan twaalf jaar is inmiddels volledig gevaccineerd, waarmee Denemarken een van de beste vaccinatiegraden ter wereld heeft. In Nederland is volgens het RIVM 72 procent van alle inwoners van boven de twaalf jaar volledig gevaccineerd.

Als gevolg van de vaccinatiegraad is volgens Heunicke het risico op besmettingen en ziekenhuisopnames drastisch verlaagd. De minister kondigde aan dat de meeste coronamaatregelen binnenkort zullen vervallen.

Zo is het vanaf 10 september niet meer verplicht om een 'coronapas' te tonen voor bezoeken aan restaurants, theaters, nachtclubs of andere evenementen. Mondkapjes zijn in Denemarken al langere tijd niet meer verplicht.

Wel waarschuwde Heunicke dat de pandemie nog niet volledig voorbij is en dat de regering "niet zal aarzelen om snel in te grijpen als de pandemie de belangrijke onderdelen van onze maatschappij weer bedreigt".

In Denemarken wordt geprikt met de vaccins van Pfizer en Moderna. Het land stelde in mei de vaccins van AstraZeneca en Janssen niet nodig te hebben om het coronavirus onder controle te krijgen.