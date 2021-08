Vanaf zondag moeten reizigers die vanuit Kroatië, Slovenië, Oostenrijk of Zweden naar Nederland reizen een coronabewijs kunnen tonen, maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekend. Alle landen krijgen vanaf 27 augustus kleurcode geel (let op, veiligheidsrisico's), twee dagen later gaat de nieuwe maatregel in.

Wie niet (volledig) tegen COVID-19 is gevaccineerd, moet dus een coronatest ondergaan en een negatief testbewijs hebben om Nederland binnen te komen. Deze test is voor eigen rekening.

Het ministerie adviseert daarnaast bij terugkomst een coronazelftest te doen, ook wanneer iemand volledig is gevaccineerd.

De maatregel geldt niet voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Zij kunnen zonder coronabewijs terugreizen.

Slovenië, Oostenrijk en Zweden stonden in zijn geheel op groen. Kroatië stond al deels op geel: de gehele Adriatische kust van het land had deze kleurcode al gekregen vanwege de coronasituatie. Omdat ook in andere delen van het land de coronacijfers zijn toegenomen, krijgt nu het hele land een gele kleurcode.