Dat de coronacijfers de afgelopen weken op een hoger plateau stabiliseren dan vorig jaar rond deze tijd, is vanwege de nog altijd toenemende vaccinatiegraad geen reden tot grote zorgen. Dat zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl.

"We stabiliseren op een hoog plateau, meer dan wat we vorig jaar rond deze tijd hadden, en ook meer dan afgelopen juni", aldus Timen. Dat hogere plateau is echter niet zorgwekkend, omdat het aantal vaccinaties nog altijd verder stijgt. Daardoor zijn mensen beter beschermd, ook als ze toch besmet raken.

"Het aantal volwassenen dat volledig gevaccineerd is, ligt nu boven de 75 procent. Bijna 85 procent heeft tenminste één prik gehad", zegt Timen. Ze noemt die cijfers "heel mooi", maar vindt dat er nog genoeg winst valt te behalen, met name onder tieners en jonge twintigers.

"Ook zijn er nog gemeenten met een lage vaccinatiegraad, waar lokale uitbraken kunnen voorkomen. Ieder persoon die overtuigd kan worden is er één. We doen ons best, maar mensen moeten zelf zien hoe belangrijk het is."

Hoe bestendig de stabilisatie is, kan het RIVM nog niet zeggen. "Dit is het 'eind van de zomer'-plateau dat we nu bereiken. Dit beeld was te verwachten en zal zich waarschijnlijk ook zo doorzetten", aldus Timen.

De RIVM-topvrouw waarschuwt echter dat het "geen beeld is om achterover te leunen". Zo wijst ze erop dat het aantal opnames op de intensive care afgelopen week exact gelijk was aan het aantal van een week eerder. "We moeten nog het najaar in, dan valt het seizoenseffect weg. We blijven mensen oproepen om zich te laten testen en vaccineren."

Ruime meerderheid positief getesten niet (volledig) gevaccineerd

Van de positief geteste mensen bij wie de vaccinatiestatus bekend was, was 16 procent volledig gevaccineerd. Volgens een woordvoerder van het RIVM was dat te verwachten bij de hogere vaccinatiegraad.

"Naarmate mensen meer gevaccineerd worden, ga je doorbraakinfecties zien. We weten dat dat kan gebeuren, omdat vaccinaties niet 100 procent beschermen. We schatten in dat bij zo'n 700.000 mensen het vaccin ook niet optimaal werkt. Het leeuwendeel van de mensen die nu positief testen, zijn echter nog niet volledig beschermd door vaccinatie."

Vaccinaties beschermen dan ook vooral tegen ziekenhuisopnames, niet tegen positieve tests, benadrukt hij. "Klachten blijven mogelijk, maar niet zodanig dat mensen opgenomen worden in ziekenhuizen. Een snotneus is toch iets anders dan met zware klachten opgenomen worden op de ic."

Er wordt daarom ook streng gekeken naar de aanwezigheid van publiek bij evenementen, zoals bij de GP van Zandvoort op 5 september en voetbalwedstrijden in de Eredivisie.

"Alles staat of valt met hoe mensen de aanwijzingen opvolgen", aldus Timen. "De evenementen mogen plaatsvinden onder voorwaarden. Als mensen zich daaraan houden, zijn de risico's kleiner. Het blijft afhangen van het gedrag van mensen."