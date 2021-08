De afgelopen week zijn er iets meer positieve coronatests geregistreerd dan de week ervoor. Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse rapportage van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel.

Het aantal positieve coronatests afgelopen week (17.315) is bijna precies het gemiddelde van de twee weken ervoor. Vorige week werden er 16.564 positieve tests gemeld, de week daarvoor 18.048.

Er werden de afgelopen week iets meer testen afgenomen op GGD-locaties dan een week eerder (111.327 om 104.281). Het percentage positieve testen daalde wel, van 14,6 procent naar 13,7 procent.

De afgelopen week werden 405 mensen met een coronabesmetting opgenomen op een verpleegafdeling. Dat is 12 procent minder dan een week eerder (461) en de kleinste wekelijkse toename sinds de week van 12 juli.

Die daling zet zich nog niet voort op de intensivecareafdelingen. Daar werden afgelopen week 92 patiënten opgenomen, precies evenveel mensen als de week ervoor.

Reproductiegetal nipt weer boven de 1

Het reproductiegetal (R) kwam in de week van 9 augustus voor het eerst in weken weer boven de 1 uit, met een gemiddelde waarde van 1,01. Een week eerder stond de R-waarde nog op 0,92.

Het aandeel van reizigers onder de positieve tests bleef rond de 20 procent hangen. Opvallend is dat het aantal vakantiegangers die na een reis naar Turkije positief testten, bijna verdubbeld is. Bijna 18 procent van de reizigers die afgelopen week positief testten, kwam terug uit dat land. Een week eerder was dat nog 10,7 procent.