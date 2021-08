Hoewel de zomervakantie in veel delen van de wereld bijna afgelopen is, kunnen ongeveer 140 miljoen basisscholieren nog steeds niet naar school als gevolg van het coronavirus, laat UNICEF dinsdag weten. De VN-organisatie waarschuwt voor deze wereldwijde schoolsluitingen, die onder meer leiden tot leerachterstanden.

In 2020 waren scholen wereldwijd gemiddeld 79 dagen gesloten. Voor 168 miljoen kinderen waren de scholen na het begin van de pandemie zelfs bijna het hele jaar dicht. Een groot deel van die kinderen krijgt nu ook in het tweede opeenvolgende jaar te maken met schoolonderbrekingen.

Dat leidt niet alleen tot leerachterstanden, maar ook tot bijvoorbeeld een toename van kinderarbeid en kindhuwelijken, aldus de hulporganisatie. Ook is er een toename van mentale problemen onder jongeren zichtbaar en missen veel kinderen vaccinaties die ze normaliter op school toegediend krijgen.

Veel landen hebben maatregelen genomen om onderwijs op afstand te verbeteren, maar voor ten minste 29 procent van de schoolgaande kinderen in de wereld blijkt leren op afstand nog steeds niet mogelijk. Dit komt vaak door een gebrek aan middelen. De jongste kinderen kunnen bovendien vaak geen digitaal onderwijs volgen door een gebrek aan begeleiding, of doordat zij worden gedwongen in of buiten huis te werken.