De coronaregels zijn het afgelopen weekend veel beter nageleefd in voetbalstadions dan in het eerste Eredivisie-weekend, vertelt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagmiddag bij een persmoment. Toch ziet hij nog altijd verbeterpunten; zo moeten stavakken gesloten worden en moeten toeschouwers nog beter verspreid worden over het stadion.

De Jonge herhaalde vrijdag de coronaregels voor voetbalstadions en benadrukte dat supporters - verspreid door het stadion - op een stoel moesten zitten tijdens de wedstrijd. "Dat willen we echt beter zien", vertelde de minister. Als naleving van de regels niet zou verbeteren, zouden nieuwe maatregelen kunnen volgen, zo waarschuwde hij.

Maandag blikte De Jonge kort terug op het weekend. "De spreiding van publiek in stadions ging echt beter, maar je zag ook in een aantal vakken dat het nog te druk was", aldus De Jonge. "Dat hossen op een kluitje moet klaar zijn. Dat moeten we niet doen, zo ver zijn we nog niet."

Stadions mogen twee derde van hun stadioncapaciteit invullen. Een vak kan echter alsnog te druk raken, als andere vakken in het stadion leeg blijven. Er is momenteel geen noodzaak voor extra maatregelen om drukte te voorkomen, zo schrijft de NOS.

Clubs moeten staantribunes sluiten

Volgens De Jonge moeten clubs wel zo snel mogelijk de stavakken sluiten. In het afgelopen voetbalweekend hield bijvoorbeeld sc Heerenveen de staantribunes nog open, met gedoogsteun van de lokale burgemeester Tjeerd van der Zwan. De burgemeester vond dat er "te weinig tijd was voor een andere oplossing", zo citeerde Omrop Fryslân hem. De voetbalclub deed wel een "ultiem beroep" op de supporters om alle coronaregels na te leven.

Deze week gaan burgemeesters in overleg met de profclubs over hoe de coronamaatregelen nageleefd kunnen worden. Een aantal Eredivisie-clubs liet eerder al aan NU.nl weten dat zij zich aan de richtlijnen van het ministerie willen houden.