De Australische politie is in de zuidoostelijke steden Melbourne en Sydney in actie gekomen bij demonstraties tegen de lockdown. In beide steden waren duizenden betogers op de been.

In Melbourne raakten zes agenten gewond nadat het tot botsingen tussen de ordehandhavers en betogers was gekomen. Meer dan tweehonderd mensen werden aangehouden.

In Sydney had de politie het openbaar vervoer stilgelegd en wegafzettingen geplaatst rond het centrum van de stad. Tienduizenden automobilisten die mogelijk op weg waren naar het protest werden tegengehouden.

Zo'n 250 betogers slaagden er toch in om het centrum te bereiken, door over de wegafzettingen te klimmen. Ongeveer vijftig van hen konden gearresteerd worden.

Ruim de helft van alle 25 miljoen Australiërs heeft momenteel te maken met lockdownmaatregelen. De regering voert corona-uitbraken in Melbourne en Sydney aan als de reden voor de ingrijpende maatregelen.

Vorige maand waren er in de grote steden ook grootschalige protesten tegen de lockdowns. Ook toen werden tientallen demonstranten opgepakt nadat ze slaags waren geraakt met de politie.

In Melbourne gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de geldende lockdown. In Melbourne gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de geldende lockdown. Foto: EPA

Maatregelen niet overal hetzelfde

De lockdown in Melbourne werd zaterdag uitgebreid naar andere regio's in de deelstaat Victoria. New South Wales, de deelstaat waar Sydney ligt, verkeert al weken in een overwegend strenge lockdown in een poging de verspreiding van de besmettelijke deltavariant van het coronavirus in te dammen.

Nadat vrijdag 642 nieuwe besmettingen in de staat waren gemeld, besloten de autoriteiten de lockdown te verlengen. Er is een avondklok van 21.00 uur tot 5.00 uur.

De maatregelen zijn echter niet overal hetzelfde. De strengste beperkingen van het openbare leven zijn in Sydneys westelijke en zuidwestelijke wijken. Daar mogen de inwoners in twaalf deelgemeenten bijvoorbeeld ook niet langer dan een uur per dag buiten sporten of relaxen.

Het gaat vooral om armere wijken met een etnisch gemengde bevolking. De regering heeft afgelopen week driehonderd militairen naar de wijken gestuurd om de politie te helpen de lockdownregels te handhaven. Dit heeft tot woede geleid bij plaatselijke politici, die zeggen dat de mensen in de wijken als tweederangsburgers worden behandeld.