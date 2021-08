België gaat zorgpersoneel verplichten zich te laten vaccineren tegen COVID-19, maakt premier Alexander De Croo vrijdag bekend. Onder welke voorwaarden een vaccin precies verplicht wordt, gaat nu worden onderzocht.

"Zoals u weet, is vaccinatie in ons land op basis van vrijwilligheid. Daar komt een belangrijke uitzondering op: mensen die in de zorg werken", aldus De Croo. Het Overlegcomité heeft aan de ministers van Gezondheid gevraagd op wat voor manier de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel doorgevoerd kan worden.

De premier zegt dat voor mensen in de zorg, "vaccinatie meer dan een individuele keuze is". De Croo verwijst naar de gezondheid van patiënten in ziekenhuizen en bewoners van woonzorgcentra, die volgens hem recht hebben op maximale bescherming. "Dat betekent ook dat de personen die komen verzorgen, het risico zo klein mogelijk maken om iemand te besmetten."

Op dit moment is al 70 procent van de volwassen Belgen volledig gevaccineerd tegen het virus. Het land wil echter minimaal 70 procent van de gehele bevolking geprikt hebben tegen het virus, dus ook Belgen van onder de achttien jaar. Bovendien zijn de verschillen per gebied groot. Vooral in Brussel blijft het aantal prikken achter.

Naast de verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers, gaat het land daarom inzetten op het verhogen van de vaccinatiegraad, maakte De Croo bekend. Zo worden in Brussel acties georganiseerd om mensen over te halen toch een vaccinatie te nemen.

Nachthoreca op 1 oktober weer open

Op diezelfde persconferentie maakte De Croo bekend dat het België weer nieuwe versoepelingen door gaat voeren. Zo mogen Belgen vanaf 1 september weer zo veel gasten ontvangen als ze willen en vervalt dan de aanbeveling om thuis te werken. Horeca hebben per 1 september geen sluitingsuur of beperkingen in het aantal gasten meer. Vanaf die dag wordt ook de mondkapjesplicht versoepeld: deze blijft bijvoorbeeld nog wel gelden in het openbaar vervoer, maar niet meer op publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen.

Per 1 oktober mag er 's nachts ook weer worden gedanst in de Belgische cafés. Ook andere nachthoreca, zoals discotheken, mogen dan na ruim 1,5 jaar de deuren weer openen. Gewesten mogen nog wel zelf besluiten onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Opvallend is dat de versoepelingen nog niet gaan gelden voor Brussel. Daar is de coronasituatie nog zodanig, dat de versoepelingen nog niet doorgevoerd kunnen worden, maakte de Brusselse minister-president Rudi Vervoort eerder op de dag bekend.