Studenten en scholieren kunnen zich nog voor de start van het onderwijsjaar bij hun universiteit of school zonder afspraak laten testen en vaccineren. Een meerderheid van de plaatselijke GGD's heeft daar afspraken over gemaakt met onderwijsinstellingen en gemeentes, bevestigt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR aan NU.nl.

De GGD's faciliteren in samenspraak met de gemeente voorlichting, testen en vaccinaties op locatie bij de onderwijsinstellingen. Naast reeds bestaande GGD-locaties wordt tijdens de introductieweken en in de aanloop naar het nieuwe studiejaar gebruikgemaakt van zogenoemde pop-uplocaties.

Volgens de woordvoerder zijn er in zeker 18 van de 25 veiligheidsregio's afspraken gemaakt tussen GGD's en onderwijsinstellingen. De afspraken zijn gemaakt met universiteiten die momenteel hun introductieweken hebben, zoals Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam, maar ook met hogescholen, mbo-opleidingen en middelbare scholen in het hele land.

Scholieren en studenten moeten wel een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien om zich zonder afspraak op hun onderwijsinstelling te laten testen en prikken.

De GGD GHOR is op de hoogte van alle afspraken, maar benadrukt dat regionale GGD's zelf het best kunnen inschatten of er behoefte aan is. Daarom mogen ze zelf de afspraken aangaan, zonder toestemming van de koepelorganisatie.

Het is nog niet bekend of het testen en prikken zonder afspraak na de start van het onderwijsjaar landelijk navolging krijgt voor iedereen, mocht het bij studenten en scholieren goed aanslaan. In sommige gemeenten kan er al wel geprikt worden zonder afspraak, maar dit is nog geen landelijk beleid.