Het aantal coronagevallen in Duitsland neemt snel toe. De deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, gaat daarom van oranje naar rood op de coronakaart van Europa. Dat geldt ook voor Berlijn, Hamburg, Sleeswijk-Holstein en Saarland. De rest van het land gaat van groen naar oranje.

In Nederland gaat het alarmniveau juist een stapje omlaag. De provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland gaan van rood naar oranje. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland blijven op oranje staan. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg staan ook de komende week nog op rood.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM. De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen baseren hun inreisregels op de coronakaart.

De laatste keer dat de kaart er voor Nederland zo gunstig uitzag, was begin juli. Toen waren vier provincies groen en de rest van het land oranje. De week erna ging het hele land naar rood, en Groningen zelfs naar donkerrood, door het begin van de vierde golf.

Heel Frankrijk inmiddels rood

Heel Frankrijk kleurt sinds donderdag rood op de coronakaart. Vorige week kleurde één regio nog oranje, maar ook daar neemt het aantal positieve tests toe. De situatie is het ergst aan de Middellandse Zee.

In België ging Wallonië van oranje naar rood. Ook in Oostenrijk neemt het aantal gevallen toe, vrijwel het hele land kleurt nu oranje. Verder stijgt het aantal positieve tests in Scandinavië.

De situatie verbetert juist iets in Spanje. Regio's als Catalonië, Valencia en Madrid zijn van donkerrood naar rood gegaan. In Italië is de situatie onveranderd, met regio's als Toscane en Sardinië die op rood blijven staan.