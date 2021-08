Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanwege de verslechterde coronasituatie besloten de gehele kustlijn van Kroatië en de landen Noorwegen en Bulgarije kleurcode geel te geven.

Dit betekent dat reizigers die uit die gebieden terugkomen een coronabewijs moeten kunnen tonen.

Vanaf donderdag kleurt onder andere de gehele regio Jadranska Hrvatska, de Adriatische kust van Kroatië, geel op de kaart. Reizigers moeten voor hun vliegreis een elektronisch formulier invullen en het digitale coronabewijs paraat hebben. Voor de overige regels bekijk je de website van het ministerie.

De code geel geldt vanaf donderdag ook voor Noorwegen. Het Scandinavische land stelt al strenge eisen aan reizigers. Zo mag je er alleen naartoe als je in Noorwegen woont, werkt, op familiebezoek gaat of studeert. Ook mensen die volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van het coronavirus mogen naar Noorwegen.

Bulgarije moet het straks ook met code geel gaan doen. Om het land in te komen, moet je ten minste veertien dagen geleden de laatste coronaprik hebben gehad of een negatieve test laten zien. Alle voorwaarden zijn terug te lezen op Nederlandwereldwijd.nl.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat je alleen naar Noorwegen mag reizen als je er woont, werkt, op familiebezoek gaat of studeert. Echter mogen ook mensen die volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van het virus naar Noorwegen. Dit hebben wij toegevoegd.