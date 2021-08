Bijna de helft van de mensen die in de afgelopen week bij de GGD positief werden getest, had vooraf een positieve zelftest gedaan, zo meldde RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een technische briefing voor Tweede Kamerleden. Volgens Van Dissel laat dit zien dat zelftests een goede aanvulling op het testbeleid zijn. Hij roept mensen dan ook op zelftests te gebruiken.

Als een zelftest positief is, wordt dit in negen van de tien gevallen bevestigd in de teststraat van de GGD, aldus Van Dissel. De GGD's maken gebruik van een PCR-test, die nauwkeuriger en betrouwbaarder dan een zelftest is.

Sinds vorige week valt er bij alle Nederlandse huishoudens een brief op de mat met daarin een code voor het bestellen van twee gratis zelftests. Het demissionaire kabinet hoopt dat daarmee het aantal nieuwe coronabesmettingen en vooral ziekenhuisopnames na de zomer beperkt blijft.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn zelftests vooral belangrijk om te gebruiken voordat je anderen ontmoet op bijvoorbeeld het werk, school of een verjaardag. Ook worden mensen gevraagd om na een vakantie bij thuiskomst een zelftest te doen.

Half miljoen mensen hebben gratis zelftests besteld

Op de gratis tests kwam enige kritiek. Zo zijn twee zelftests per gezin volgens critici veel te weinig. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt van een bewustwordingscampagne en hoopt dat mensen na het gebruik van de gratis zelftests nieuwe aanschaffen.

Uiterlijk 1 september moeten alle brieven met de codes verstuurd zijn. Na het bestellen van de zelftests duurt het volgens het ministerie "één tot twee weken" voordat ze bezorgd worden. Het ministerie maakte woensdag bekend dat vandaag de eerste pakketjes worden geleverd. Ongeveer een half miljoen mensen hebben tot nu toe een aanvraag gedaan.

Het ministerie maakte ook bekend dat het uitdelen van zelftesten op vliegvelden wordt verlengd tot en met september. De hele zomer werden er al gratis testen uitgedeeld op de luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdan The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen AirPort Eelde. Door het grote succes van de actie vond demissionair Hugo de Jonge het een goed idee om door te gaan met de verspreiding van de gratis zelftesten.