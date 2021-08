De coronavaccins maken de kans dat je met COVID-19 in het ziekenhuis belandt of zelfs aan deze ziekte overlijdt veel kleiner. Maar, lezers vragen ons ook regelmatig hoe zit het met de kans op langdurige coronaklachten na vaccinatie. Op deze vraag is nog geen duidelijk antwoord.

We weten niet hoe groot het risico op langdurige coronaklachten is bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit dat corona-infecties bij gevaccineerden nog niet goed genoeg zijn bestudeerd om hier een duidelijke uitspraak over te doen.

Dit geldt zeker voor infecties onder gevaccineerden die met de deltavariant van het coronavirus besmet zijn. Deze variant kwam tot eind mei amper voor in Nederland.

Sinds eind juni is de meerderheid van de coronabesmettingen in Nederland toe te schrijven aan de deltavariant.

We weten wel dat je nog steeds de ziekte COVID-19 kunt krijgen als je gevaccineerd bent. Maar de kans is dan wel een stuk kleiner. Dit is ook het geval bij de deltavariant.

Uit onderzoeken in Engeland bleek dat de coronavaccins ook goed beschermen tegen een ziekenhuisopname als gevolg van een besmetting met de deltavariant.

Huckriede vertelt dat er in Israël en de Verenigde Staten nu relatief veel coronabesmettingen bij gevaccineerden worden geconstateerd, maar dat zij wel veel minder vaak ernstige klachten krijgen dan ongevaccineerde personen.

Het is wel aannemelijk dat vaccinatie ook de kans op langdurige coronaklachten verkleint. Langdurige coronaklachten ontstaan immers vaak na een ernstige corona-infectie.

Viroloog Menno de Jong vertelde eerder aan NU.nl dat ongeveer 30 procent van de mensen die thuis COVID-19 doormaakten na drie maanden nog klachten heeft. Van de mensen die met COVID-19 op de intensive care lagen, had 80 procent na drie maanden nog klachten.

Op dit moment onderzoekt onder meer het RIVM of en in welke mate vaccinatie beschermt tegen langdurige coronaklachten.

Het is voor mensen die al langdurige coronaklachten hebben verstandig om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Dat adviseert C-support, de organisatie die mensen met langdurige klachten ondersteunt.

Deze groep kan door vaccinatie tijdelijk heftigere klachten hebben. Maar sommigen ervaren na hun coronaprik(ken) juist minder klachten. Ook het effect van vaccinatie op langdurige coronaklachten wordt nog onderzocht.

De risico's van een nieuwe coronabesmetting zijn volgens C-support in ieder geval veel groter dan het risico op mogelijke bijwerkingen van een coronavaccin.