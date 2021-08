Na de plotselinge golf aan het begin van de zomer neemt het aantal vastgestelde coronabesmettingen en ziekenhuisopnames nog altijd af, maar die daling is wel minder scherp dan in eerdere weken. Het aantal positieve tests stagneert, en tegelijkertijd dalen ook de ziekenhuiscijfers minder hard ten opzichte van de weken ervoor, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof tegen NU.nl. "We zullen echt moeten wachten wat de ontwikkelingen in het najaar gaan zijn."

Dat de cijfers flink zouden dalen na de plotselinge piek in juni had het RIVM al verwacht. Maar hoe snel ze zouden dalen, en hoelang die daling door zou zetten, was voor het instituut niet te voorspellen. "De dagen na de enorme explosie begin juli zagen we dat het aantal besmettingen heel snel terugliep. Iedereen was weer even op zijn hoede. We zien nu dat de daling afvlakt."

Het aantal positieve tests daalde deze week naar 16.500, ongeveer 1.500 minder dan een week eerder. Ter vergelijking: eind vorige maand daalde het aantal positieve tests per week meermaals met meer dan 50 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt nog steeds, maar wel minder snel: met zo'n 6 procent. Het aantal ic-opnames daalde met 26 procent wel flink ten opzichte van de week ervoor.

Het RIVM ziet wel dat de cijfers nog steeds niet terug zijn op het niveau van voor de plotselinge golf, toen er nog zo'n zeshonderd positieve tests werden gemeld en er ruim driehonderd coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen. "We zien dat het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames fors groter is dan eind juni (voor de recentste golf, red.). Dat is wel een indicatie dat er daadwerkelijk meer circulatie is dan eind juni."

Feit is wel dat de coronacijfers nog steeds blijven dalen, benadrukt het RIVM. Maar of het verantwoord is om verdere versoepelingen door te voeren, waaronder het loslaten van de anderhalvemetermaatregel half september, zal blijken uit het volgende OMT-advies. Demissionair premier Mark Rutte benadrukte tijdens de persconferentie van vrijdag al dat met de aankondiging onzekerheid over het daadwerkelijk doorgaan van de versoepelingen gepaard ging.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Vaccinatiegraad stijgt nog steeds, vooral jongeren afgelopen week geprikt

Of de huidige circulatie van het virus invloed heeft op het najaar - wanneer het seizoenseffect een rol gaat spelen in de verspreiding van het virus - kan het RIVM nog niet zeggen. "We zullen echt moeten afwachten wat de ontwikkelingen in het najaar zijn. De vaccinatiegraad stijgt nog steeds, en dat helpt om de circulatie terug te dringen", aldus Van den Hof.

In de afgelopen week zijn vooral veel tweede doses toegediend bij de jongere leeftijdsgroepen. Met het zetten van zo'n 725.000 prikken in de voorgaande week steeg het aantal vaccinaties dinsdag naar 22,4 miljoen. Met die prikken is bijna 75 procent van alle volwassen Nederlanders volledig gevaccineerd tegen COVID-19.