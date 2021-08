Het RIVM meldt een daling in alle coronacijfers ten opzichte van de week ervoor. Het gaat om een lichte daling bij het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Er is een forse daling van 26 procent te zien in het aantal opnames op intensive cares (ic's).

In de afgelopen week werden ruim 16.500 positieve testen gemeld, ongeveer 1.500 minder dan in de voorgaande week.

Het aantal ziekenhuisopnames nam iets af. In de afgelopen week waren dat er 408, waar er in de week daarvoor 436 werden gemeld. Het aantal gemelde ic-opnames was afgelopen week 90, een stuk minder dan het aantal van 121 de week ervoor.

Aantal positieve testen onder reizigers blijft aanzienlijk

Nog steeds testen veel reizigers positief. 20,6 procent van alle positieve testen in de afgelopen week werd afgenomen onder Nederlanders met een reishistorie, meldt het RIVM. Dat is iets hoger dan het percentage van 17,9 procent in de week ervoor.

Het percentage positieve testen onder Nederlanders met een reishistorie kan nog oplopen, want van bijna 4.500 positieve testen is niet bekend of ze zijn afgenomen bij Nederlanders met een reishistorie.

Van de groep bij wie het wel bekend is dat ze een reishistorie hebben, kwamen de meesten terug uit Spanje (492), Griekenland (478), Frankrijk (379) en Turkije (364).

Het RIVM meldt verder dat de recentste R-waarde 0,92 is (gemeten op 2 augustus). Dat is hoger dan de R-waarde van 0,79 eind juli. Het betekent dat van alle 100 besmette personen, gemiddeld 92 mensen het virus doorgeven. Daarmee verliest het virus nog steeds terrein.