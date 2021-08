Nieuw-Zeeland gaat dinsdag vanaf middernacht (lokale tijd) voor het eerst sinds maart 2020 weer volledig in lockdown, nu er een besmetting met de deltavariant van het coronavirus is vastgesteld. Het is de eerste besmetting met het coronavirus in het land sinds februari.

Premier Jacinda Ardern kondigde de maatregel aan op een speciaal ingelaste persconferentie. De lockdown blijft drie dagen van kracht in het hele land en zeven dagen in de grootste stad van het land, Auckland, waar de besmetting is vastgesteld.

Als gevolg van de lockdown worden alle samenkomsten afgelast en publieke locaties worden gesloten. Ook scholen moeten hun deuren sluiten. Alleen essentiële winkels en diensten zoals supermarkten, apotheken en tankstations blijven open.

Het is nog niet bekend waar de besmetting vandaan is gekomen. Momenteel is er geen bewijs dat de betreffende persoon besmet het land in is gekomen, melden lokale gezondheidsautoriteiten. Dit zou betekenen dat de persoon het virus in het land heeft opgelopen en er meer mensen besmet zijn.

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen ter wereld waar lange tijd nauwelijks coronamaatregelen golden. De strenge nationale lockdown aan het begin van de pandemie zorgde ervoor dat slechts 26 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Wel is pas 17 procent van de vijf miljoen inwoners gevaccineerd, maar vanaf september kan iedereen een afspraak maken voor een prik.

Het land hanteert een streng grensbeleid. Alleen Nieuw-Zeelanders mogen huiswaarts keren, maar moeten direct na aankomst verplicht veertien dagen in quarantaine in een hotel.