De daling van het aantal coronabesmettingen is afgevlakt. In de afgelopen week zijn er ongeveer evenveel besmettingen vastgesteld als in de week ervoor. In sommige regio's stijgt het aantal positieve tests zelfs een beetje.

Het RIVM komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update zijn 14.253 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ongeveer 2.375 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer dinsdag tussen de 16.000 en 17.000 kan uitkomen. Vorige week meldde het RIVM een weekcijfer van ruim 18.000.

In regio's als Drenthe, Flevoland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek lijkt het aantal positieve tests te stijgen. In de provincies Noord-Brabant en Limburg is juist een aanzienlijke daling te zien.

De verwachting is dat het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen belandt de afgelopen week is gedaald. Vorige week meldde het RIVM 421 nieuwe ziekenhuisopnames, de week ervoor 573. Het aantal sterfgevallen blijft naar verwachting gelijk. Vorige week meldde het RIVM 46 sterfgevallen, de week ervoor 28 en de week daarvoor 21.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal (R), dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer was een tijdje stabiel op ongeveer 0,7, maar steeg afgelopen vrijdag naar 0,87. Dat geeft aan dat het aantal positieve tests langzamer daalt. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.