Leraren en leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs die al minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen COVID-19, hoeven komend schooljaar niet meer in quarantaine na contact met een besmette persoon, zo heeft het ministerie van Onderwijs vrijdagavond bekendgemaakt.

Verder worden alleen nog niet-gevaccineerde leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en niet-gevaccineerde middelbare scholieren gevraagd om twee keer per week een zelftest af te nemen. Zo'n zelftest was en is echter niet verplicht.

Het ministerie meldt dat het versoepelen van de maatregelen op scholen volgens het Outbreak Management Team (OMT) verantwoord is.

Andere coronaregels blijven hetzelfde

Andere coronaregels zoals die nu gelden op middelbare scholen, zoals het 1,5 meter afstand houden tot leraren en het dragen van mondkapjes in gangen en kantines, blijven voorlopig nog van kracht. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, hoopt en verwacht dat er vanaf 20 september wel verdere versoepelingen voor middelbare scholen mogelijk volgen.

De raad zegt begrip te hebben voor de "voorzichtige start" die het demissionaire kabinet maakt met de heropening van het voortgezet onderwijs na de zomervakantie, maar met name het handhaven van de mondkapjesplicht is lastig, "zo bleek aan het einde van afgelopen schooljaar".