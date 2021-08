Demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten vrijdagavond onder meer bekend dat de meeste coronaregels naar verwachting tot 20 september gelden en dat het erop lijkt dat clubs en discotheken pas rond 1 november weer open kunnen. Hieronder een antwoord op jullie vragen over de persconferentie.

Hoe zal er worden omgegaan met bijvoorbeeld terugkeren van vakantie? Nu moet je nog in quarantaine als je uit een oranje of rood land komt. Hoe en wat kunnen we verwachten?

Het gratis testen voor reizen wordt verlengd tot 1 oktober. Dus ook mensen die in de maand september op reis gaan, kunnen een gratis reistest laten afnemen. Verder heeft het demissionaire kabinet hier niets over gezegd. Het lijkt er dus op dat de situatie in elk geval voorlopig hetzelfde blijft.

Op dit moment verschilt per land wat de coronamaatregelen bij thuiskomst zijn. Op deze website kun je precies nagaan welke documenten je nodig hebt bij terugkomst naar Nederland. Ook geldt het advies je sowieso te laten testen bij thuiskomst, ook als je volledig gevaccineerd bent.

Waarschijnlijk zullen de coronamaatregelen (en de vraag of je in quarantaine moet) blijven afhangen van de kleurcode van het (vakantie)land, die aangeeft of het om een hoogrisicogebied gaat of niet.

Reis je naar een Europees vakantieland (of Marokko of Turkije) en wil je op de hoogte blijven van de coronamaatregelen in dat land, lees hier dan meer.

Is het niet te risicovol om te versoepelen als straks de scholen weer opengaan en de vakantiegangers terugkomen?



Vanwege de zomervakantie zijn scholieren niet op school en zijn er minder mensen op hun werk. Dat zorgt voor minder contactmomenten waarop mensen besmet kunnen raken. Het is mogelijk dat dit verklaart waarom het aantal besmettingen nu relatief laag is, maar of dat echt zo is weet niemand.

Volgens viroloog Ab Osterhaus is het onzeker wat er met het aantal coronabesmettingen gebeurt als mensen terugkomen van hun zomervakantie en het onderwijs weer opengaat.

Volgens minister De Jonge hebben nog zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland geen immuniteit tegen het coronavirus. "Als die straks allemaal geïnfecteerd raken, heb je een probleem in de ziekenhuizen", aldus Osterhaus. Ook De Jonge wil om die reden voorzichtig zijn met de versoepelingen.

Worden de kosten voor testen voor toegang straks na 20 september (of later) aan de ongevaccineerden doorberekend? Moeten zij de test straks zelf betalen en wat zal dat kosten?

Op dit moment zijn toegangstests nog gratis, maar daar komt op termijn wel een einde aan. Het kabinet wil namelijk niet dat ongevaccineerden nog kosteloos een test kunnen halen als vrijwel iedereen gevaccineerd is.

Op kritische vragen tijdens de persconferentie antwoordde De Jonge dat dit geen voorbeeld is van vaccinatiedwang. Hij noemt het "een sterke stimulans" om ongevaccineerden over te halen zich te laten prikken.

Wanneer de eigen bijdrage ingaat en hoeveel die gaat kosten, is niet bekend.

Wat betekent dit voor bijvoorbeeld bruiloften of feesten met meer dan honderd mensen? Stel dat de maatregelen inderdaad worden versoepeld na 20 september?

Bruiloften en feesten met meer dan honderd mensen mogen vanaf 20 september waarschijnlijk weer. Daarover volgt het definitieve besluit op 17 september.

Wel is het zo dat bij meer dan 75 personen gewerkt moeten worden met een coronatoegangsbewijs. Dat geldt voor binnen en buiten, met of zonder vaste zitplekken. Een coronatoegangsbewijs krijg je wanneer je gevaccineerd bent, hersteld bent van een coronabesmetting of een negatieve test van niet minder dan 24 uur oud hebt.

Het kabinet hoopt dat deze maatregelen na 1 november allemaal losgelaten kunnen worden.

Mogen binnenfestivals nu (waarschijnlijk) wel weer vanaf 20 september? Of valt dit onder de categorie nachtclubs/discotheken en kan dit daarmee pas vanaf 1 november?

Binnenfestivals (zoals Sensation White) vallen onder de categorie evenementen. Vanaf 20 september zijn vaste zitplekken geen vereisten meer in de horeca en bij evenementen. Ook geldt er geen maximumcapaciteit meer. Dat zou dus betekenen dat binnenfestivals mogen doorgaan, mits er bij festivals met meer dan 75 mensen om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd.

Geldt het verplicht testen vanaf 75 personen per 20 september ook voor gebedshuizen?

Op dit moment mogen mensen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging, mits ze 1,5 meter afstand houden van mensen die geen huisgenoten zijn. Er geldt geen verbod op zingen.

Vanwege het recht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging geldt dat de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland hun eigen afspraken maken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of andere gebedshuizen. Die maatregelen communiceren zij doorgaans naar hun achterban.

Tot wanneer blijven de coronatoegangsbewijzen gelden? Is dit ook tot de streefdatum van 1 november?

Ja, tot 1 november moet je een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien wanneer je in de horeca, bij evenementen of bij kunst en cultuur op een plek bent waar meer dan 75 mensen aanwezig zijn. Na 1 november hoopt het kabinet ook deze maatregel te kunnen loslaten.

Wat zijn de maatregelen met betrekking tot het basisonderwijs? Gelden daar nog beperkingen? Zijn ouders weer welkom in de scholen?

Op dit moment geldt al geen 1,5 meter afstand. Niet tussen de leerlingen onderling en ook niet tot de docent. Tijdens de persconferentie is hier verder niets over gezegd, dus we kunnen ervan uitgaan dat dat zo blijft.

Specifieke regels over ouders die hun kinderen naar school brengen, zijn aan scholen zelf om te bepalen. Het ligt voor de hand dat scholen die ouders niet naar binnen laten omdat het daar lastig is 1,5 meter afstand te houden, die regel afschaffen wanneer de anderhalvemeterregel landelijk verdwijnt. Als alles goed gaat, zal dat vanaf 20 september het geval zijn.