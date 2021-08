Het demissionaire kabinet streeft ernaar om per 1 november alle coronamaatregelen te schrappen. Ook het nachtleven kan dan zonder voorwaarden heropenen. De komende maanden wordt de 1,5 meter afstand eerst nog wel 'behoedzaam' en 'stap voor stap' losgelaten, omdat het gunstigere beeld nu "nog geen garantie is voor weinig besmettingen in de herfst en winter". Ook na 1 november moeten mensen nog thuisblijven bij klachten en zich laten testen.

"We moeten nog altijd rekening houden met onzekerheden. Maar op een bepaald moment gaan we hoe dan ook terug naar normaal. Want dat gaat ons lukken", zei demissionair premier Mark Rutte vrijdag tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat de genoemde datum wel met potlood is geschreven.

De eerste sector die de 1,5 meter los mag laten is het mbo en hoger onderwijs. Studenten hoeven daar vanaf 30 augustus geen afstand meer te houden. Wel geldt de eerste tijd nog een maximum van 75 mensen per collegezaal.

Het demissionaire kabinet neemt deze stap drie weken eerder dan het OMT heeft geadviseerd vanwege het maatschappelijke belang. "We hebben ons intensief over het advies gebogen. Wetend hoe grillig en onvoorspelbaar het virus is. Wetend dat geen enkele stap zonder risico is", aldus Rutte. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september.

127 Zo wil het demissionaire kabinet stapsgewijs terug naar 'oude normaal'

1 november is volgens De Jonge nog geen zekerheid

Vanaf 20 september hoopt het kabinet de 1,5 meter in de rest van de samenleving los te kunnen laten. Wel blijft het nachtleven nog gesloten. "We herinneren ons allemaal hoe het virus ons aan het begin van de zomer overviel, met die plotselinge piek. Een piek die ontstond nadat we per 26 juni een groot aantal versoepelingen hadden doorgevoerd. Dat was een behoorlijke leerervaring", aldus Rutte.

Daarnaast blijft het testen voor toegang in de horeca, bij evenementen, sportwedstrijden en in de culturele sector bij meer dan 75 personen nog gelden. Dit moet zowel binnen als buiten, met én zonder vaste zitplaats. Er geldt dan géén maximumcapaciteit meer.

Of de stap om de 1,5 meter los te laten daadwerkelijk genomen kan worden hangt af van wat het OMT tegen die tijd adviseert. Het kabinet zal dit besluit hoogstwaarschijnlijk op 17 september nemen.

Uiteindelijk moeten alle maatregelen zijn geschrapt op 1 november, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte nogmaals dat dit nog niet zeker is. "Als er iets is dat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien is dat we alert moeten blijven."

107 De Jonge over vaccinatie: 'Mag vrijheid van de een, de ander beperken?'

De Jonge wijst op grote onzekerheden van het najaar

Volgens De Jonge "koersen we af op een bijzonder moment". "Het doel van kwetsbaren beschermen en zorg ontlasten is binnen handbereik", zei hij. Toch wijst De Jonge op de risico's en onzekerheden die er nog altijd zijn: Zo'n 1,8 miljoen mensen hebben nog geen immuniteit opgebouwd en zij kunnen nog ernstig ziek worden. "Als we dat in korte tijd moeten opvangen in de ziekenhuizen, kan de zorg dat niet aan."

Ook is nog niet zeker hoe snel het virus in het najaar zal rondgaan. "Dit hangt af van hoe het vaccin verspreiding remt, het seizoenseffect, de vaccinatiegraad in bepaalde wijken en gebieden en van de import van mensen mensen die het virus meenemen van vakantie", aldus de Jonge.

Het kabinet sluit dan ook niet uit dat ze de komende maanden op lokaal niveau nog moeten ingrijpen.