Op vrijdagavond houden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie over de coronamaatregelen en hoe het komend najaar eruit gaat zien. Dit is wat er inmiddels al is uitgelekt.

Vanaf 20 september geen 1,5 meter afstand meer

Het demissionaire kabinet wil de anderhalvemeterregel vanaf 20 september afschaffen. Per 1 november zouden overige maatregelen geschrapt kunnen worden. Dan zouden onder meer de discotheken en nachtclubs weer open kunnen.

Het kabinet vroeg in juni al aan het Outbreak Management Team (OMT) of de afstandsmaatregel kon worden afgeschaft, maar volgens de deskundigen waren er toentertijd te veel "onzekere factoren" om tot een positief advies te komen. Deze week boog het OMT zich opnieuw over de kwestie. Het is nog niet duidelijk of de deskundigen het afschaffen van de anderhalvemeterregel per half september verantwoordelijk vinden.

Minister De Jonge hoopte eerder dat deze vrijdag "de laatste echt beperkende maatregel - het afstand houden" afgeschaft kon worden.

Maatregelen in het onderwijs

Het mbo en het hoger onderwijs kunnen in het nieuwe collegejaar weer vrijwel volledig open. De anderhalvemeterregel is daar dan niet meer van kracht. Wel geldt er volgend schooljaar nog een maximum van 75 studenten per collegezaal. Mogelijk komt daar nog eenrichtingsverkeer in de gebouwen bij, schrijft de NOS.

In het voortgezet onderwijs blijft het dragen van een mondkapje wel verplicht, omdat pas 41 procent van de jongeren een eerste prik heeft gehad. Ook moet tussen leerkracht en leerling 1,5 meter afstand bewaard blijven. Dat geldt alleen buiten de les, wanneer leerlingen zich bijvoorbeeld tussen klaslokalen bewegen. Onderling hoeven leerlingen geen afstand te houden.

Grand Prix van Nederland gaat door

Het kabinet gaat toestemming geven voor de Grand Prix van Nederland. Dat bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Justitie. De huidige coronamaatregelen zijn geen belemmering voor het organiseren van de Formule 1-race in Zandvoort, begin volgende maand.

Door het besluit keert de Formule 1 na een afwezigheid van 36 jaar terug in Nederland. Dat zou eigenlijk vorig jaar in mei al gebeuren, maar wegens het coronavirus moest de race op het speciaal gerenoveerde circuit worden uitgesteld.