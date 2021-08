De mondkapjesplicht blijft na de zomervakantie gelden in het middelbaar onderwijs. Ook moeten leerling en leerkracht 1,5 meter afstand blijven houden. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws en De Telegraaf. Daarmee wordt niet het voorbeeld van het mbo en hoger onderwijs gevolgd, die in het nieuwe schooljaar weer vrijwel volledig open kunnen.

Pas 41 procent van de jongeren heeft op dit moment een eerste prik gehad, zegt de GGD. Dat aantal is te klein om de coronamaatregelen volledig los te laten.

Een mondkapje dragen blijft dus verplicht. Ook moet tussen leerkracht en leerling 1,5 meter afstand bewaard blijven. Dat geldt alleen buiten de les, wanneer leerlingen zich bijvoorbeeld tussen klaslokalen bewegen. Onderling hoeven leerlingen geen afstand te houden.

Ook blijven zelftests aanwezig op de scholen. Het risicogericht testen, wat op sommige scholen preventief gebeurde, hoeft niet meer. Bron- en contactonderzoek wanneer iemand besmet is geraakt met het coronavirus wordt aangescherpt.

Bronnen meldden aan De Telegraaf dat er binnen het Outbreak Management Team (OMT) verdeeldheid was over het loslaten van de maatregelen in het voortgezet onderwijs. Sommige leden vonden dat dit kan, vanwege de psychische schade die kinderen oplopen als ze niet naar school gaan. Ook het demissionaire kabinet wilde de maatregelen loslaten, maar kwam daar op terug na overleg met het OMT en de onderwijssector.

Vanavond houden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie over de coronamaatregelen en hoe die er in het najaar uitzien.