Vijf hoogzwangere vrouwen zijn deze week met een coronabesmetting op de intensive care (ic) beland, een zeldzaam groot aantal. Die cijfers zijn afkomstig van NethOSS, het registratiesysteem voor ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap. Academische ziekenhuizen maken zich zorgen over de toename, schrijft de Volkskrant vrijdag. Geen van hen was gevaccineerd. Het RIVM komt echter niet met een verscherpt vaccinatieadvies.

"Dat is recentelijk al aangepast naar een positief advies. Meer kunnen we niet doen", aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

"We zeggen al een poos dat je je kunt laten vaccineren. Het advies kan niet verder aangescherpt worden dan dat, want de beslissing blijft aan de mensen zelf", voegt de zegspersoon toe. Eerst kregen alleen zwangere vrouwen met een kwetsbare gezondheid dit advies.

Zwangerschap verhoogt sowieso het risico op ernstige COVID-19. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) weten we inmiddels dat zwangere vrouwen met COVID-19 een drie keer grotere kans hebben om op de ic opgenomen te worden dan niet-zwangere leeftijdsgenoten.

Hier zijn meerdere mogelijke oorzaken voor. Zo werkt het immuunsysteem bij zwangere vrouwen vaak iets minder goed. Daarnaast wordt in het laatste gedeelte van de zwangerschap het middenrif naar boven geduwd, waardoor het volume van de longen afneemt. Met de besmettelijkere deltavariant lijkt dat risico verder toe te nemen.

De stijging van het aantal zwangere coronapatiënten op de ic-afdelingen wordt dan ook toegeschreven aan de deltavariant. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat 45 procent van de opgenomen patiënten met deze besmetting (zware) ziekteverschijnselen kreeg, terwijl dat tijdens de eerste golf bij een kwart van de coronapatiënten het geval was.

Naar schatting laat minder dan de helft van de zwangere vrouwen zich vaccineren. Een mogelijke reden daarvoor is dat zwangere vrouwen in Nederland in eerste instantie werd afgeraden zich te laten vaccineren. Dat was omdat er heel weinig zwangere vrouwen hadden deelgenomen aan de onderzoeken voorafgaand aan de toelating van de coronavaccins. Er waren dus weinig gegevens bekend over mogelijke bijwerkingen voor deze groep.

