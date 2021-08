Het mbo en het hoger onderwijs kan in het nieuwe collegejaar weer vrijwel volledig open. De anderhalvemeterregel is daar dan niet meer van kracht, bevestigen bronnen donderdag na berichtgeving door RTL Nieuws en de NOS.

Er geldt volgend schooljaar alleen nog een maximum van 75 studenten per collegezaal, melden de media. Mogelijk komt daar nog eenrichtingsverkeer in de gebouwen bij, schrijft de NOS.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) houden vrijdagavond een persconferentie waarin het nieuws naar verwachting wordt aangekondigd.

In het mbo en hoger onderwijs kregen studenten vorig jaar voornamelijk online onderwijs, of onderwijs op afstand. Sommige studenten konden slechts een dag per week naar hun onderwijsinstelling om daar lessen te volgen, met 1,5 meter afstand.

Volgens zowel de NOS als RTL Nieuws zullen er vrijdag geen andere versoepelingen worden aangekondigd. RTL Nieuws meldt dat alle andere maatregelen tot en met half september worden verlengd.

Eerder deze week vertelden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan NU.nl dat zij klaar waren voor een volledige heropening van het hoger onderwijs. Die volledige heropening is niet alleen van belang voor de kwaliteit van het onderwijs, maar bovenal voor het (mentale) welzijn van de studenten, beargumenteerden ze.

'Maximum in collegezaal zou jammer zijn'

Studentenvakbond LSVb is "opgelucht en blij" dat universiteiten en hogescholen aan de start van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder dat er 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Over het maximum aantal studenten in collegezalen is de vakbond minder enthousiast.

"Dat zou wel heel vervelend zijn als dat zo is", aldus LSVb-voorzitter Ama Boahen. "Het zou betekenen dat heel veel onderwijs alsnog online gegeven moet worden. Ik hoop dat dat uiteindelijk niet doorgaat."

"Goed nieuws voor onze studenten en docenten", tweet Pieter Duisenberg, voorzitter van de universiteitenkoepel VSNU. De organisatie vindt het verder nog te vroeg om in te gaan op de maatregelen die mogelijk op universiteiten gaan gelden. "Maar mocht er wel een beperking komen op de collegezalen: er zijn universiteiten met zalen die heel groot en goed geventileerd zijn. Het zou jammer zijn als daar niet meer dan 75 mensen in mogen", aldus een woordvoerder in gesprek met NU.nl.