Vlak voor de zomer waren de ogen al gericht op aankomende vrijdag. Het kabinet neemt dan tijdens een persconferentie een besluit over de meeste coronamaatregelen. Wordt er op grote schaal versoepeld of laat het virus dat nog niet toe? Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwachten dan een zo compleet mogelijk beeld te hebben van welke risico's zij kunnen nemen.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Het einde van de coronacrisis werd al eens eerder aangekondigd. De trits aan versoepelingen die afgelopen juni werden afgekondigd, was voor Rutte destijds "een bijzonder moment".

Later volgde noodgedwongen excuses voor die te optimistische boodschap moment omdat het aantal besmettingen de pan uit rees en werden de teugels weer aangetrokken.

Toch denkt het kabinet nu meer zekerheid in handen te hebben en dat heeft alles te maken met de vaccinaties. De Jonge mikte eind juli op een "heel hoge" vaccinatiegraad waarbij zo'n 85 procent zijn eerste prik heeft gehad en dat 80 procent volledig is gevaccineerd.

Uit recent onderzoek blijkt dat 90 procent van alle Nederlanders van zestien jaar en ouder een prik wil hebben of dat al heeft gehad. Vanaf september heeft iedereen van twaalf jaar en ouder die dat wil een prik gehad.

Met die cijfers in gedachte wordt er vrijdag besloten wat er per 20 augustus weer mogelijk is voor de nachthoreca, festivals, cultuur en onderwijs. In bijna alle gevallen hebben de maatregelen betrekking op de anderhalvemeterregel die nog altijd van kracht is. Daardoor zitten bioscoopzalen nog niet vol en zijn ook de stadions bij professionele sportwedstrijden niet maximaal gevuld.

Waarschijnlijk geen besluit over afschaffen afstandsregel

Twee maanden geleden hoopte De Jonge nog dat hij op 13 augustus zou kunnen besluiten of "wij die laatste echt beperkende maatregel - het afstand houden - gedag kunnen zeggen".

Maar zo ver is het kabinet naar alle waarschijnlijkheid nog niet. Na het 'dansen met Janssen'-debacle, de belofte dat we een onbezorgde festival zomer tegemoet gingen, wordt er wel twee keer nagedacht voordat er een groot risico wordt genomen met versoepelingen.

De overbelasting van de zorg, een van de belangrijkste pijlers waar het kabinet op stuurt in deze crisis, is nog niet afgewend. In een normale situatie waarbij de reguliere zorg niet wordt aangetast, is er plek voor honderd coronapatiënten op de intensive cares (ic's), zei ic-arts Diederik Gommers tegen NU.nl. Ondanks de ruim 21 miljoen gezette prikken, is dat nu nog ruim het dubbele.

De druk op de ziekenhuizen is dus onverminderd groot. In Rotterdam moesten hartoperaties worden afgezegd.

Het hoger onderwijs kan na de zomer wel open zonder dat de afstandsregel nageleefd hoeft te worden.

Persconferentie steeds aangekondigd als weegmoment

De persconferentie van morgen is steevast aangekondigd als nieuw 'weegmoment'. Een belangrijk moment waarbij de basisregels, zoals het afstand houden, tegen het licht worden gehouden. Uitsluitsel komt er waarschijnlijk dus niet, het is nu afwachten of het kabinet überhaupt een datum durft te noemen dat hierover wel een knoop over wordt doorgehakt.

Nu we richting de maximale vaccinatiegraad gaan, zijn er andere vragen waar het kabinet over moet nadenken. In hoeverre accepteer je ziekenhuisopnames? Moeten er beperkende maatregelen komen die vooral jongeren raken omdat een groep mensen zich bewust niet laat vaccineren? Dat zijn vraagstukken waar het kabinet op termijn ook het hoofd over moet buigen.

"Tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren, kun je zeggen: eigen schuld. Maar zo werkt het niet", zei De Jonge daar begin juli in een interview met NU.nl al over. Ongevaccineerden kunnen namelijk ook ernstig ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zodoende voor uitstel van geplande operaties zorgen en misschien ook voor nieuwe maatregelen. Dat zal tot spanningen leiden komend najaar, zei De Jonge.

"We moeten niet denken dat we er al zijn", zei de bewindsman destijds. Dat zal ook morgen de teneur zijn.