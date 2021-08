De grenzen van Nieuw-Zeeland blijven nog tot zeker volgend jaar gesloten voor buitenlanders, heeft premier Jacinda Ardern donderdag aangekondigd. Mogelijk worden de maatregelen aan de grens pas vanaf volgend jaar gefaseerd versoepeld.

"Wij bevinden ons simpelweg nog niet in een positie om de grenzen met de wereld te openen", vertelde Ardern tijdens de persconferentie. Daarin reageerde ze op een recent verschenen rapport van experts, die de autoriteiten adviseren voorlopig terughoudend te zijn. De bestrijding van het coronavirus blijft volgens de premier voorlopig de beste strategie om het virus buiten de deur en de economie draaiende te houden.



Al sinds het begin van de coronacrisis kunnen alleen Nieuw-Zeelanders huiswaarts keren. Zij moeten direct na aankomst in het land veertien dagen in quarantaine in een hotel.

Tussen 19 april en 23 juli had Nieuw-Zeeland een zogenoemde Trans-Tasman-reisbubbel met Australië. Inwoners van deze landen konden in die periode vrij naar hun buurland reizen. Maar toen Australië door de deltavariant met meerdere corona-uitbraken kampte, besloten de Nieuw-Zeelandse autoriteiten deze reisbubbel op te schorten.