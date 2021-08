Het risiconiveau als gevolg van het coronavirus is woensdag door de overheid in 12 van de 25 veiligheidsregio's verlaagd. In zeven regio's geldt nu nog het risiconiveau 'zeer ernstig'.

De overheid stelt elke woensdag de status van de 25 veiligheidsregio's vast. De vier risiconiveaus zijn 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' en 'zeer ernstig'. Op welk niveau een regio zit, hangt af van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Doordat die cijfers dalen, kon het risiconiveau in twaalf regio's omlaag.

Groningen en Gooi en Vechtstreek gaan in één klap twee stappen naar beneden. Ze stonden allebei sinds 13 juli op het hoogste niveau, 'zeer ernstig', maar hebben vanaf woensdag de status 'zorgelijk'.

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost staan ook niet meer op het hoogste risiconiveau. Zij zakken van 'zeer ernstig' naar 'ernstig'. Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord gaan van 'ernstig' naar 'zorgelijk'.

Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie verslechtert. De streek stond op 'ernstig', maar vanaf woensdag is de situatie er 'zeer ernstig'. Dat komt door het grote aantal ziekenhuisopnames.

Alles bij elkaar staan er zeven regio's op 'zeer ernstig', tien op 'ernstig' en acht op 'zorgelijk'. Afgelopen week gold in veertien regio's 'zeer ernstig', in negen regio's 'ernstig' en in twee 'zorgelijk'. Het laagste niveau, 'waakzaam', geldt ook de komende week nergens.

Overzicht risiconiveaus in Nederlandse regio's Zeer ernstig (7): Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Zuid-Holland Zuid, Zuid-Limburg, Limburg-Noord

Ernstig (10): Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden, Brabant-Zuidoost, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord

Zorgelijk (8): Groningen, Gooi en Vechtstreek, Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden, Noord-Holland Noord, Drenthe, Zeeland

Waakzaam (0)

Met name dichtbevolkte regio's blijven op 'zeer ernstig'

In de twaalf andere regio's verandert niets. Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Zuid-Holland Zuid, Zuid-Limburg en Limburg-Noord zijn de zeven regio's die op 'zeer ernstig' blijven staan.

Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord hebben een week langer de status 'ernstig' en in Drenthe en Zeeland blijft de situatie 'zorgelijk'.

Voor de maatregelen heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De ingestelde beperkingen gelden in het hele land. De overheid stelt de risiconiveaus volgende week woensdag opnieuw vast.