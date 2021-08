Als mbo's, hogescholen en universiteiten niet na de zomervakantie weer volledig open kunnen, wanneer dan wel? Dat vragen de MBO Raad en bestuursleden van de Vereniging Hogescholen en de universiteitenkoepel VSNU zich af. Dat is niet alleen van belang voor de kwaliteit van het onderwijs, maar bovenal voor het (mentale) welzijn van de studenten, zeggen zij in gesprek met NU.nl.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de instellingen voor de vakantie gevraagd rekening te houden met twee scenario's:

De anderhalvemeterregel kan worden losgelaten, waardoor iedereen weer normaal naar school kan, of De anderhalvemeterregel blijft, waardoor studenten grotendeels thuis onderwijs moeten blijven volgen.

Het kabinet maakt vrijdag bekend welk scenario na de zomervakantie gaat gelden.

Volgens Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim en vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen, is er maar één scenario mogelijk en dat is dat de anderhalvemeterregel na de zomervakantie wordt losgelaten. "Want als het nu niet mag, wanneer dan wel?"

Marije Hulsbosch van de MBO Raad sluit zich hierbij aan: "Als er één moment is om het middelbaar beroepsonderwijs weer volledig te openen, is het nu", zegt zij.

Han van Krieken, bestuurslid van de VNSU en rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen, deelt deze mening en zegt: "We hebben het ministerie heel duidelijk laten weten dat het ontzettend belangrijk voor ons is dat de 1,5 meter wordt losgelaten."

Gaan we dit beeld van een volle collegezaal binnenkort weer terugzien? Gaan we dit beeld van een volle collegezaal binnenkort weer terugzien? Foto: ANP

'Studeren is meer dan tentamens maken'

Als het gaat om het belang van fysiek onderwijs zet Van Krieken twee dingen bovenaan: het mentale welzijn van zowel studenten als docenten en de kwaliteit van het onderwijs. "Sommige studenten varen prima bij afstandsonderwijs, maar een belangrijk deel heeft het daar ontzettend moeilijk mee, ook mentaal", zegt hij.

Tijdens de coronapandemie steeg niet alleen het aantal studenten dat de studentenpsycholoog bezocht, maar veranderden ook de klachten, blijkt volgens de VNSU uit enquêtes. "Vóór corona was de meest voorkomende problematiek de Fear Of Missing Out (FOMO). Tijdens corona waren zingevingsvragen en depressieve klachten het meest voorkomend", aldus Van Krieken.

Hogescholen pikken volgens Hagoort dezelfde signalen op. Het toont aan dat "studeren veel meer is dan alleen tentamens maken en stof tot je nemen", zegt hij. "Het gaat ook om het sociale aspect. Tijdens je studie leer je niet alleen een vak, maar doe je ook vrienden voor het leven op. Studievertraging kun je inhalen, maar de tijd samen met anderen niet", zegt Hagoort.

Scholen waren al deels open Sinds 1 maart kunnen alle mbo-studenten weer één dag per week naar school. Daarvoor waren scholen al open voor het volgen van bepaalde praktijklessen, voor kwetsbare studenten en voor studenten die een examen moesten doen.

Sinds 26 april kan iedere student ongeveer één dag per week fysiek onderwijs volgen op een hogeschool of universiteit. Ook waren er uitzonderingen voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbaren studenten.

Ondertussen moest iedereen moest zich houden aan de anderhalvemeterregel (behalve als dat bij bepaalde praktijklessen niet mogelijk was) en de basisregels zoals handen wassen en het thuisblijven bij klachten.

Leerlingen van de kappersopleiding konden wel praktijklessen blijven volgen. Leerlingen van de kappersopleiding konden wel praktijklessen blijven volgen. Foto: ANP

Is het veilig genoeg?

Het kabinet neemt het besluit of de 1,5 meter afstand wel of niet blijft gelden in het nieuwe studiejaar onder andere op basis van het aantal studenten dat gevaccineerd is. Op dit moment heeft circa twee derde in de leeftijdscategorie 18-25 jaar een eerste prik gehad. Het is onbekend of het kabinet dat genoeg vindt.

Ook komt het Outbreak Management Team (OMT) deze week nog met een advies aan het kabinet. Als het OMT "ontzettend goede redenen" heeft om de anderhalvemeterregel nog niet los te laten, dan kan de MBO Raad daar begrip voor opbrengen. "Het is uitgangspunt voor ons is dat het helemaal opengaan van de scholen veilig, verantwoord en uitvoerbaar moet zijn", aldus Hulsbosch.

Hagoort vindt dat het kabinet van heel goeden huize moet komen, want "je kunt niet goed uitleggen aan studenten dat ze wel met tientallen in een vliegtuig naar Spanje mogen zitten, maar niet samen een collegezaal mogen binnenstappen".

Van Krieken zegt dat het kabinet met "een nieuw verhaal" moet komen. "We zitten niet meer in de acute, maar in de chronische fase, waarin we op een zorgvuldige manier met het virus om moeten gaan. De kern is dat we de ziekenhuizen niet overbelasten. Jongeren lopen relatief weinig risico, dus geef hun meer de ruimte."