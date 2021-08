Het demissionaire kabinet wil de anderhalvemeterregel in de derde week in september afschaffen, bevestigen bronnen vrijdagmiddag na berichtgeving van de NOS. In november zouden overige maatregelen geschrapt kunnen worden. Dan zouden onder meer de discotheken en nachtclubs weer kunnen heropenen, schrijft de omroep.

Het kabinet vroeg in juni al aan het OMT of de afstandsmaatregel kon worden afgeschaft, maar volgens de deskundigen waren er toentertijd te veel "onzekere factoren" om tot een positief advies te komen, zoals de opkomst van de deltavariant. De OMT-experts hielden de coronasituatie in Nederland liever nog vijf tot zes weken extra in de gaten.

Enkele andere factoren die meewegen bij het besluit zijn de vaccinatiegraad en de bereidheid tot zelftesten na vakanties. Qua vaccinatiegraad lijkt Nederland uit te komen op een zeer hoge 90 procent. Dat is meer dan de 85 procent waar het kabinet aanvankelijk op inzette.

Deze week boog het OMT zich opnieuw over de kwestie. Het is nog niet duidelijk of de deskundigen het afschaffen van de anderhalvemeterregel per medio september verantwoord achten. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopte eerder dat deze vrijdag "de laatste echt beperkende maatregel - het afstand houden" afgeschaft kon worden.

In het mbo en hoger onderwijs wordt de anderhalvemeterregel vermoedelijk wél afgeschaft, zo bevestigden ingewijden donderdag. Middelbare scholieren moeten volgend schooljaar nog wél afstand houden tot leraren én mondkapjes dragen, omdat in die leeftijdsgroep nog te weinig Nederlanders volledig gevaccineerd zijn.

Vrijdagavond om 19.00 uur houden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie over de coronasituatie van Nederland. Dan worden alle nieuwe versoepelingen en besluiten bekendgemaakt.