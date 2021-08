Het RIVM heeft in de afgelopen week aanzienlijk minder positieve testen, ziekenhuis- en ic-opnames geregistreerd dan in de voorgaande zeven dagen. Opmerkelijk is dat inmiddels bijna een op de vijf positieve testen wordt afgenomen bij mensen met een reishistorie, zo blijkt uit de wekelijkse update van het instituut.

In de afgelopen week werden ruim 18.000 positieve testen gemeld, zo'n 3.000 minder dan in de voorgaande week.

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames daalde met ruim een kwart naar 421. Ook daalde het aantal ic-opnames met 13 procent: 115 in de afgelopen week, tegenover 132 in de zeven dagen ervoor.

Het RIVM en demissionair premier Mark Rutte zeiden vorige week al dat de piek van de ziekenhuisopnames waarschijnlijk bereikt was. Nu de coronacijfers in een snel dalende lijn zijn beland, lijkt dat inderdaad het geval te zijn.

Aandeel reizigers dat positief test, wordt steeds groter

Het aantal besmettingen zit al enige tijd in een dalende lijn, maar het coronavirus komt nog altijd vaak naar Nederland via reizigers. In de afgelopen week werd 17,9 procent van alle positieve testen vastgesteld bij Nederlanders met een reishistorie, een recordpercentage.

Dat percentage kan nog verder oplopen: bijna 4.500 Nederlanders lieten niet weten of zij recentelijk in het buitenland zijn geweest. Van de groep die dat wél deed, kwamen de meesten terug uit Griekenland (602), Spanje (500) en Frankrijk (449). Ook kwamen honderden besmette Nederlanders terug uit Kroatië, Italië, Duitsland en België.

In de afgelopen week werd er opnieuw minder getest dan in de voorgaande week: 123.000, tegenover 166.000. In de twee weken daarvoor werden nog bijna 300.000 testen in een week afgenomen. Het percentage positieve testen nam in de afgelopen week met 0,6 procentpunt toe naar 12,9 procent.

De recentste R-waarde is 0,79. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 79 anderen besmetten en dat het virus terrein verliest. In de vorige weekupdate maakte het RIVM melding van een R-waarde van 0,69.

Vrijdag geven Rutte en de Jonge een persconferentie

Vrijdag houden Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie over de coronasituatie. Vermoedelijk wordt dan ook de blik gericht op het najaar, waarin (vrijwel alle) maatregelen zijn opgeheven.

Eerder werd gezegd dat in september mogelijk de anderhalvemeterregel en andere maatregelen komen te vervallen. Het OMT brengt daar vermoedelijk deze week een advies over uit.